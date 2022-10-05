Клопп: "У Трента нет оборонительных проблем"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру в обороне правого защитника Трента Александер-Арнольда против "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов.
В последнее время Александер-Арнольд регулярно подвергается критике за свои действия в обороне, однако накануне Трент помог "Ливерпулю" сохранить ворота на замке и отметился голом со штрафного.
После победы 2:0 Клопп заявил, что Александер-Арнольд никогда и не был причиной плохой игры команды в обороне.
"Он провел хороший матч, особенно в обороне. И забил удивительный гол".
"Мы избрали другую расстановку на этот матч. Мы не можем говорить об этом каждую неделю, но у Трента нет оборонительных проблем. Оборонительные проблемы были у нас. Надеюсь, "были", — цитирует Клоппа The Independent.
05.10.2022 11:00
Просмотров: 141
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: