Клопп: "У Трента нет оборонительных проблем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру в обороне правого защитника Трента Александер-Арнольда против "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов.

В последнее время Александер-Арнольд регулярно подвергается критике за свои действия в обороне, однако накануне Трент помог "Ливерпулю" сохранить ворота на замке и отметился голом со штрафного.



После победы 2:0 Клопп заявил, что Александер-Арнольд никогда и не был причиной плохой игры команды в обороне.



"Он провел хороший матч, особенно в обороне. И забил удивительный гол".



"Мы избрали другую расстановку на этот матч. Мы не можем говорить об этом каждую неделю, но у Трента нет оборонительных проблем. Оборонительные проблемы были у нас. Надеюсь, "были", — цитирует Клоппа The Independent.