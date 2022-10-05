Поттер позволит клубу принять решение о новом контракте с Канте

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что позволит клубу принять решение насчет нового контракта с полузащитником Нголо Канте.

Контракт Канте с "Челси" истекает в конце этого сезона, и пока Нголо сделал явно недостаточно для новой сделки — 31-летний француз находится вне игры с середины августа по причине травмы задней поверхности бедра.



Однако Поттер не планирует участвовать в процессе переговоров с Канте, хотя и признает, что очень дорожит экс-игроком "Лестера".



"В данный момент мой фокус на том, чтобы помочь Нголо с реабилитацией и чтобы он был доступен для нас, потому что он имеет огромную важность для нас на поле".



"А остальное — это между ним и клубом. Я же сосредоточен на том, чтобы помочь ему вернуться в форму и получать удовольствие от игры в футбол. Потому что в мире не так много игроков вроде Нголо".



"Поэтому, чем быстрее он вернется, тем лучше для нас. На этом я и буду сосредоточен. Сложно заменить Нголо — игрока мирового уровня, любая команда будет страдать от его потери".



"Если посмотреть не имеющиеся у меня варианты, то я не обладаю прямой заменой Нголо, поэтому я вынужден искать решения", — цитирует Поттера Evening Standard.