Жиру "гордится" возможностью сыграть против "Челси"

Нападающий "Милана" Оливье Жиру заявил, что "гордится" возможностью сыграть против "Челси" в Лиге Чемпионов.

Ранее в своей карьере Жиру провел три с половиной сезона за "Челси", выиграв Кубок Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



В среду вечером Оливье предстоит вновь ступить на поле "Стэмфорд Бридж", и 36-летний француз находится в предвкушении матча против своей бывшей команды.



"Буквально только что, когда мы с партнерами по команде прогуливались по этому полю, я сказал им, что очень горд приехать сюда с великим "Миланом" и сыграть в Лиге Чемпионов, сыграть в наших цветах и защитить нашу эмблему".



"Это будет атмосфера, достойная матча Лиги Чемпионов. "Челси" участвовал в больших матчах и побеждал в больших матчах. Но мы готовы к этому".



"Также здесь удивительное поле. Поэтому, думаю, это будет великолепный матч".



"Я надеюсь на хороший прием, потому что я провел здесь славные три с половиной года и выигрывал трофеи. Я расстался с клубом в хороших отношениях, поэтому посмотрим".



"Я знаю парней, я поиграл со столь многими из них, но они сменили тренера, и я особо не знаю, как они сыграют. У них новый проект, и я думаю, это лишь вопрос времени, прежде чем они вернутся на свой лучший уровень".



"Поэтому я не переживаю насчет них — у них все будет хорошо в Премьер-Лиге", — цитирует Жиру The Independent.