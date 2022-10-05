Жиру "гордится" возможностью сыграть против "Челси"
Нападающий "Милана" Оливье Жиру заявил, что "гордится" возможностью сыграть против "Челси" в Лиге Чемпионов.
Ранее в своей карьере Жиру провел три с половиной сезона за "Челси", выиграв Кубок Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
В среду вечером Оливье предстоит вновь ступить на поле "Стэмфорд Бридж", и 36-летний француз находится в предвкушении матча против своей бывшей команды.
"Буквально только что, когда мы с партнерами по команде прогуливались по этому полю, я сказал им, что очень горд приехать сюда с великим "Миланом" и сыграть в Лиге Чемпионов, сыграть в наших цветах и защитить нашу эмблему".
"Это будет атмосфера, достойная матча Лиги Чемпионов. "Челси" участвовал в больших матчах и побеждал в больших матчах. Но мы готовы к этому".
"Также здесь удивительное поле. Поэтому, думаю, это будет великолепный матч".
"Я надеюсь на хороший прием, потому что я провел здесь славные три с половиной года и выигрывал трофеи. Я расстался с клубом в хороших отношениях, поэтому посмотрим".
"Я знаю парней, я поиграл со столь многими из них, но они сменили тренера, и я особо не знаю, как они сыграют. У них новый проект, и я думаю, это лишь вопрос времени, прежде чем они вернутся на свой лучший уровень".
"Поэтому я не переживаю насчет них — у них все будет хорошо в Премьер-Лиге", — цитирует Жиру The Independent.
05.10.2022 09:00
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