Троссард допускает свой уход из "Брайтона"

Вингер "Брайтона" Леандро Троссард заявил, что допускает свой уход на повышение в обозримом будущем.

Троссард выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Генка" за 17.7 млн. фунтов в 2019 году, в течение этого времени забив 23 гола в 111 матчах.



Леандро великолепно начал новый сезон, забив пять голов и отдав одну результативную передачу в семи матчах Премьер-Лиги, чем, по слухам, привлек интерес больших клубов вроде "Челси" и "Арсенала".



И хотя 25-летний бельгиец счастлив в "Брайтоне", из его намека следует, что переход в другой клуб не исключен.



"Сейчас сложно сказать что-либо насчет этого. Это полностью зависит от того, какой клуб обратится. Если они произведут на меня хорошее впечатление и предложат хорошие условия... В то же время я знаю, насколько мне хорошо в "Брайтоне", и наше сотрудничество с новым тренером Роберо Де Дзерби выглядит многообещающим".



"Теперь я играю чуть выше по полю, и это дает мне больше возможностей забивать голы. А чем больше у тебя моментов, тем больше ты сможешь забить. Думаю, в этом главная разница относительно предыдущих лет", — цитирует Троссарда Daily Mail.