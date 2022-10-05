Гвардиола: "Холанд — это не только голы"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд даже лучше, нежели об этом говорит результативность норвежского нападающего.

Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив 17 голов в 11 матчах после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов.



В среднем Эрлинг забивает каждые 54 минут, а также отдал три результативные передачи, однако Гвардиола видит в игре 22-летнего норвежца кое-что еще — например, лидерские качества.



"Он делает много жестов в отношении молодых игроков, персонала, он подбадривает парней, когда у тех что-то получается. Он — это не только нападающий, который забивает голы. Это идет от его воспитания".



"В его возрасте никто не сравнится с ним, никто. Его результативность говорит сама за себя, а внутри, в раздевалке и на поле, мы видим вещи, которые не попадают в статистику, но из-за которых мы чувствуем себя счастливыми от того, что обладаем им", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.