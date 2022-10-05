Клопп доволен, как "Ливерпуль" сыграл против "Рейнджерс"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду после победы 2:0 над "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов.

После разочаровывающего матча против "Брайтона" в Премьер-Лиге на выходных (3:3) Клопп решил внести изменения в тактику. Юрген отошел от своей привычной схемы 4-3-3 и против "Рейнджерс" сделал ставку на 4-2-3-1 с четырьмя чисто атакующими игроками.



Маневр Клоппа оказался полностью оправдан. Почти весь матч "Ливерпуль" провел в атаках, вдобавок не пропустив.



"Это хороший матч, и мы провели его так, как хотели".



"Мы показали действительно хорошую игру в обороне с новой структурой, а впереди создали ужасно много моментов. Голкипер "Рейнджерс" совершил ряд славных сейвов, а несколько моментов мы упустили сами, но мне это очень понравилось".



"Мы забили два действительно славных гола. Окей, один из них был забит с пенальти, но Лучо (Луис Диас) совершил классное движение, когда заработал пенальти. Мы хорошо действовали в этих зонах".



"Трент (Александер-Арнольд) выдающимся образом исполнил штрафной удар. Вообще-то, голы после стандартов — мои любимые, потому что с ними не нужно ждать VAR. Ты можешь просто праздновать их".



"В концовке "Рейнджерс" чуть навалился, но там была только одна ситуация, когда Али (Алиссону) пришлось совершить сейв. В остальном матч мне очень понравился".



"Я совершенно не разочарован, что мы не забили больше. Я не хочу сидеть здесь и говорить о том, что мы не победили 4:0 или вроде того. 2:0 — это прекрасно, и мы набрали три очка. Давайте продолжать в том же духе", — цитирует Клоппа The Independent.