"Ливерпуль" уверенно победил "Рейнджерс"
Благодаря голам Трента Александер-Арнольда со штрафного и Мохамеда Салаха с пенальти "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов — 2:0.
По сравнению с 3:3 против "Брайтона" в стартовый состав "красных" влились Диогу Жота, Луис Диас и Дарвин Нуньес, заменив Фабиньо, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино.
Хозяевам "Энфилда" потребовалось менее семи минут, чтобы открыть счет. Это Трент Александер-Арнольд ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Ливерпуль" почувствовал уверенность в себе и принялся играть по-хозяйски. На 15-й минуте Мохамед Салах мог развить преимущество своей команды, однако голкипер "Рейнджерс" Аллан Макгрегор не пустил мяч в дальний угол ворот.
В остатке первого тайме Макгрегор отметился тремя сейвами после ударов Нуньеса. Преимущество "красных" было подавляющим, но "Рейнджерс" наотрез отказался пропускать еще.
Второй тайм начался с того, что Нуньес промазал по воротам, а в следующей атаке Диас взял инициативу на себя в штрафной и нарвался на фол. Салах образцово исполнил назначенный пенальти — 2:0.
После второго гола "Ливерпуль" не перестал атаковать, но делал это уже без прежнего рвения. Если кто и мог сделать счет разгромным, то это Жоэль Матип, пробивший головой рядом со штангой после подачи углового.
В концовке гости активизировались и пару раз напрягли голкипера "красных" Алиссона, но ничего изменить уже не смогли.
"Ливерпуль" одержал убедительную победу и не пропустил, что должно придать команде Юргена Клоппа уверенности в преддверии выезда к "Арсеналу" на выходных.
"Ливерпуль" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 2:0 (1:0)
Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 90), Ван Дейк, Матип, Цимикас, Хендерсон (Фабиньо 70), Алькантара (Милнер 81), Жота (Фирмино 69), Салах, Диас, Нуньес (Эллиотт 80).
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Кинг, Бен Дэвис (Камара 81), Баришич, Ландстрем, Стивен Дэвис (Джек 66), Тилльман (Сакала 66), Кент (Матондо 81), Морелос (Чолак 73).
Предупреждения: Александер-Арнольд — Ландстрем.
05.10.2022 00:00
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Последние комментарии:
2-0 уверенно??? Серьёзно.??? Барахтающийся Рэйнджерс? Не заебало этих пидоров постоянно хвалить?
(ответить)
Как же мы не справедливо поступили с Мане
Плз верните его
Мне обидно
(ответить)
А, ещё Журавель - конч. Не новость, ну так, чтобы помнили.
(ответить)
04.10.2022 23:54 #
thegodfather
Итальяхи акуели чот. Интер тож неждан.
Как бы завтра милан не напакостил...
Источник: http://fapl.ru/posts/95952/?c=1#c7655348
А вот и типичный пенсо нытик, стелит солому ещё в за сутки до матча.
(ответить)
Слава ЗСУ
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Как и предполагалось, матч для набора очков. Но по форме Ливерпуля и работе над ошибками судить по нему нельзя, в атаке пока нет стройности и хищнических инстинктов, а перед обороной никто сегодня серьёзных задач не ставил. Нуньес какой-то ливерпульский Вернер, старается, хорошо открывается и выходит на ударные позиции, но с завершением траблы. Будем надеяться, что прорвёт его и не закончит в АПЛ как Вернер.
(ответить)
И че типо победа/поражение/ничья
Камон красиво!
На тоненького идем!!!
(ответить)
неплохо, но рейнджерс не показатель, в концовке чет вообще расслабились. победа, конечно, главное, но по игре есть вопросы, хотя может это из-за новой схемы, в атаке сумятица была.
клопп топ
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Короли! Подожгли хейтеркам очко!
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Мусорок,я знаю ты это читаешь. Так вот, завтра будет одна из ключевых игр ФК Императорси в этой лч и не дай бог твой петушиный епальник тут выскочит во время матча.
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Раз в год и палка Арнольд стреляет.
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Рейнджеры просто решили ослабить бдительность Трента перед его поркой в Лондоне.
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Жёстко обоссали андрея паскалова
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ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ!
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