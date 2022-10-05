"Ливерпуль" уверенно победил "Рейнджерс"

Благодаря голам Трента Александер-Арнольда со штрафного и Мохамеда Салаха с пенальти "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов — 2:0.

По сравнению с 3:3 против "Брайтона" в стартовый состав "красных" влились Диогу Жота, Луис Диас и Дарвин Нуньес, заменив Фабиньо, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино.



Хозяевам "Энфилда" потребовалось менее семи минут, чтобы открыть счет. Это Трент Александер-Арнольд ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Ливерпуль" почувствовал уверенность в себе и принялся играть по-хозяйски. На 15-й минуте Мохамед Салах мог развить преимущество своей команды, однако голкипер "Рейнджерс" Аллан Макгрегор не пустил мяч в дальний угол ворот.



В остатке первого тайме Макгрегор отметился тремя сейвами после ударов Нуньеса. Преимущество "красных" было подавляющим, но "Рейнджерс" наотрез отказался пропускать еще.



Второй тайм начался с того, что Нуньес промазал по воротам, а в следующей атаке Диас взял инициативу на себя в штрафной и нарвался на фол. Салах образцово исполнил назначенный пенальти — 2:0.



После второго гола "Ливерпуль" не перестал атаковать, но делал это уже без прежнего рвения. Если кто и мог сделать счет разгромным, то это Жоэль Матип, пробивший головой рядом со штангой после подачи углового.



В концовке гости активизировались и пару раз напрягли голкипера "красных" Алиссона, но ничего изменить уже не смогли.



"Ливерпуль" одержал убедительную победу и не пропустил, что должно придать команде Юргена Клоппа уверенности в преддверии выезда к "Арсеналу" на выходных.



"Ливерпуль" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 2:0 (1:0)



Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 90), Ван Дейк, Матип, Цимикас, Хендерсон (Фабиньо 70), Алькантара (Милнер 81), Жота (Фирмино 69), Салах, Диас, Нуньес (Эллиотт 80).



"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Кинг, Бен Дэвис (Камара 81), Баришич, Ландстрем, Стивен Дэвис (Джек 66), Тилльман (Сакала 66), Кент (Матондо 81), Морелос (Чолак 73).



Предупреждения: Александер-Арнольд — Ландстрем.