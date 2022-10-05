"Ливерпуль" уверенно победил "Рейнджерс"

Трент Александер-Арнольд Благодаря голам Трента Александер-Арнольда со штрафного и Мохамеда Салаха с пенальти "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов — 2:0.

По сравнению с 3:3 против "Брайтона" в стартовый состав "красных" влились Диогу Жота, Луис Диас и Дарвин Нуньес, заменив Фабиньо, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино.

Хозяевам "Энфилда" потребовалось менее семи минут, чтобы открыть счет. Это Трент Александер-Арнольд ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Ливерпуль" почувствовал уверенность в себе и принялся играть по-хозяйски. На 15-й минуте Мохамед Салах мог развить преимущество своей команды, однако голкипер "Рейнджерс" Аллан Макгрегор не пустил мяч в дальний угол ворот.

В остатке первого тайме Макгрегор отметился тремя сейвами после ударов Нуньеса. Преимущество "красных" было подавляющим, но "Рейнджерс" наотрез отказался пропускать еще.

Второй тайм начался с того, что Нуньес промазал по воротам, а в следующей атаке Диас взял инициативу на себя в штрафной и нарвался на фол. Салах образцово исполнил назначенный пенальти — 2:0.

После второго гола "Ливерпуль" не перестал атаковать, но делал это уже без прежнего рвения. Если кто и мог сделать счет разгромным, то это Жоэль Матип, пробивший головой рядом со штангой после подачи углового.

В концовке гости активизировались и пару раз напрягли голкипера "красных" Алиссона, но ничего изменить уже не смогли.

"Ливерпуль" одержал убедительную победу и не пропустил, что должно придать команде Юргена Клоппа уверенности в преддверии выезда к "Арсеналу" на выходных.

"Ливерпуль" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 2:0 (1:0)

Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 90), Ван Дейк, Матип, Цимикас, Хендерсон (Фабиньо 70), Алькантара (Милнер 81), Жота (Фирмино 69), Салах, Диас, Нуньес (Эллиотт 80).

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Кинг, Бен Дэвис (Камара 81), Баришич, Ландстрем, Стивен Дэвис (Джек 66), Тилльман (Сакала 66), Кент (Матондо 81), Морелос (Чолак 73).

Предупреждения: Александер-Арнольд — Ландстрем.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2022 00:00

Количество просмотров Просмотров: 676

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 05.10.2022 01:08 # bes-ter
    2-0 уверенно??? Серьёзно.??? Барахтающийся Рэйнджерс? Не заебало этих пидоров постоянно хвалить?

    (ответить)

  2. v-0987654321 05.10.2022 00:18 # v-0987654321
    Как же мы не справедливо поступили с Мане

    Плз верните его

    Мне обидно

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  3. sausage 05.10.2022 00:15 # sausage
    А, ещё Журавель - конч. Не новость, ну так, чтобы помнили.

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  4. sausage 05.10.2022 00:14 # sausage
    04.10.2022 23:54 #
    thegodfather

    Итальяхи акуели чот. Интер тож неждан.
    Как бы завтра милан не напакостил...

    Источник: http://fapl.ru/posts/95952/?c=1#c7655348

    А вот и типичный пенсо нытик, стелит солому ещё в за сутки до матча.

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  5. thegodfather 05.10.2022 00:13 # thegodfather
    Слава ЗСУ

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  6. sausage 05.10.2022 00:09 # sausage
    Как и предполагалось, матч для набора очков. Но по форме Ливерпуля и работе над ошибками судить по нему нельзя, в атаке пока нет стройности и хищнических инстинктов, а перед обороной никто сегодня серьёзных задач не ставил. Нуньес какой-то ливерпульский Вернер, старается, хорошо открывается и выходит на ударные позиции, но с завершением траблы. Будем надеяться, что прорвёт его и не закончит в АПЛ как Вернер.

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  7. vagifspurs 05.10.2022 00:08 # vagifspurs
    И че типо победа/поражение/ничья

    Камон красиво!

    На тоненького идем!!!

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  8. liverfun 05.10.2022 00:08 # liverfun
    неплохо, но рейнджерс не показатель, в концовке чет вообще расслабились. победа, конечно, главное, но по игре есть вопросы, хотя может это из-за новой схемы, в атаке сумятица была.
    клопп топ

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  9. dexter 05.10.2022 00:07 # dexter
    Короли! Подожгли хейтеркам очко!

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  10. jirrort 05.10.2022 00:06 # jirrort
    Мусорок,я знаю ты это читаешь. Так вот, завтра будет одна из ключевых игр ФК Императорси в этой лч и не дай бог твой петушиный епальник тут выскочит во время матча.

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  11. moneymaker 05.10.2022 00:06 # moneymaker
    Раз в год и палка Арнольд стреляет.

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  12. brown-ale 05.10.2022 00:04 # brown-ale
    Рейнджеры просто решили ослабить бдительность Трента перед его поркой в Лондоне.

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  13. jirrort 05.10.2022 00:03 # jirrort
    Жёстко обоссали андрея паскалова

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  14. anabanana94 05.10.2022 00:02 # anabanana94
    ТОТТЕНХЭМ НА ТРОНЕ!

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