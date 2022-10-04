"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" не забили друг другу
"Тоттенхэм" завершил безголевой ничьей выездной матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта".
Стартовый состав "шпор" не изменился относительно поражения 3:1 от "Арсенала" в Премьер-Лиге.
В первом тайме "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ, однако лучшие моменты имели именно гости. Дважды Сон Хен Мин выводил на убойную позицию Харри Кейна, но у того оба раза не получался удар.
На 40-й минуте уже Кейн пытался ассистировать Сону, но удар того с границы штрафной площади оказался неточным. Имел свой шанс и Иван Перишич, отправить мяч в ворота которому помешал рикошет.
В начале второго тайма голкипер "шпор" Уго Льорис не позволил отличиться Ансгару Кнауффу, но дальше игра протекала без явных голевых моментов. Удары присутствовали, но подавляющим числом были неточными. Забить так никому и не удалось.
"Тоттенхэм" беззубо провел второй тайм, но до перерыва имел достаточно моментов, чтобы увезти из Франкфурта три очка, поэтому может пенять только на себя.
"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хасебе, Ндика, Якич, Роде (Пеллегрини 71), Соу, Кнауфф, Линдстрем (Эбимбе 87), Камада, Коло-Муани (Борре 57).
"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле (Дэвис 78), Роял, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич (Сессеньон 71), Ришарлисон (Хиль 79), Сон, Кейн.
Предупреждения: Хейбьерг, Лангле, Кейн.
04.10.2022 23:55
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петухи - самый уебищный клуб англии, фуу бляя
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Отскочила помойка петушиная. Позор
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Кто то ждал большего от Конте?
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Это Конте - главный лузер в еврокубках!
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Лютый пздц... С1ука миллион моментов и них1уя не могут сделать...
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Вонючий шерсть вагиф що с ебалом?
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Нубяры.
Лфк ещё норм сыграли значит.
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ПЕТУХИ !
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Как и ожидалось, равная группа где куй знает кто выйдет до последнего тура
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