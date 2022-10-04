"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" не забили друг другу

Харри Кейн и Сон Хен Мин "Тоттенхэм" завершил безголевой ничьей выездной матч Лиги Чемпионов против "Айнтрахта".

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно поражения 3:1 от "Арсенала" в Премьер-Лиге.

В первом тайме "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ, однако лучшие моменты имели именно гости. Дважды Сон Хен Мин выводил на убойную позицию Харри Кейна, но у того оба раза не получался удар.

На 40-й минуте уже Кейн пытался ассистировать Сону, но удар того с границы штрафной площади оказался неточным. Имел свой шанс и Иван Перишич, отправить мяч в ворота которому помешал рикошет.

В начале второго тайма голкипер "шпор" Уго Льорис не позволил отличиться Ансгару Кнауффу, но дальше игра протекала без явных голевых моментов. Удары присутствовали, но подавляющим числом были неточными. Забить так никому и не удалось.

"Тоттенхэм" беззубо провел второй тайм, но до перерыва имел достаточно моментов, чтобы увезти из Франкфурта три очка, поэтому может пенять только на себя.

"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хасебе, Ндика, Якич, Роде (Пеллегрини 71), Соу, Кнауфф, Линдстрем (Эбимбе 87), Камада, Коло-Муани (Борре 57).

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле (Дэвис 78), Роял, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич (Сессеньон 71), Ришарлисон (Хиль 79), Сон, Кейн.

Предупреждения: Хейбьерг, Лангле, Кейн.


Метки Айнтрахт, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2022 23:55

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  1. hammersmith 05.10.2022 01:19 # hammersmith
    петухи - самый уебищный клуб англии, фуу бляя

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  2. gucman 05.10.2022 00:46 # gucman
    Отскочила помойка петушиная. Позор

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  3. homer-simpson 05.10.2022 00:02 # homer-simpson
    Кто то ждал большего от Конте?

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  4. dexter 05.10.2022 00:02 # dexter
    Это Конте - главный лузер в еврокубках!

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  5. anabanana94 05.10.2022 00:01 # anabanana94
    Лютый пздц... С1ука миллион моментов и них1уя не могут сделать...

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  6. v-0987654321 05.10.2022 00:00 # v-0987654321
    Вонючий шерсть вагиф що с ебалом?

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  7. electric 04.10.2022 23:58 # electric
    Нубяры.

    Лфк ещё норм сыграли значит.

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  8. moneymaker 04.10.2022 23:58 # moneymaker
    ПЕТУХИ !

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  9. thegodfather 04.10.2022 23:58 # thegodfather
    Как и ожидалось, равная группа где куй знает кто выйдет до последнего тура

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