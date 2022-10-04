"Вулверхэмптон" готов предложить работу Лопетеги

"Вулверхэмптон" готов предложить вакантную должность главного тренера Хулену Лопетеги из "Севильи".

Лопетеги тренирует "Севилью" уже четвертый сезон, однако андалусийская команда неудачно начала новую кампанию, и сейчас Хулен находится на пороге увольнения.



Daily Mail ожидает, что Лопетеги будет уволен уже на текущей неделе, уступив свое место Хорхе Сампаоли, и это откроет дверь к назначению 56-летнего испанца в "Вулверхэмптоне" без выплаты компенсации.



Впрочем, окончательное решение насчет Лопетеги пока не принято. На радаре у "волков" есть и другие кандидаты, включая Бо Свенссона из "Майнца".