Роджерс хочет пригласить Ван де Бека в "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс хочет пригласить в свою команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.

Ни аренда в "Эвертоне", ни назначение Эрика Тен Хага, бывшего тренера Ван де Бека по "Аяксу", не помогли Донни ворваться в стартовый состав "Юнайтед".



Ван де Бек сыграл только 30 матчей Премьер-Лиги за "красных дьяволов" после своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году, и отъезд Донни из Манчестера выглядит вопросом ближайшего будущего.



Как сообщает Daily Mail, этой ситуацией надеется воспользоваться Роджерс, чей "Лестер" сильно ограничен в финансах и вынужден использовать смекалку при работе на трансферном рынке.



Брендан надеется арендовать 25-летнего голландца в январе на остаток сезона с опцией выкупа за 13 млн. фунтов. Этот трансфер помог бы "лисам" подстраховать себя на случай ухода Юри Тилеманса, уже вступившего в заключительный год по своему контракту.