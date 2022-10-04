Клопп признался, что хотел купить Эдегора

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что является поклонником капитана "Арсенала" Мартина Эдегора, которого он пытался заманить в свой бывший клуб дортмундскую "Боруссию".

Эдегору выдавали огромные авансы с юных лет, однако только в "Арсенале" Мартин стал по-настоящему соответствовать ожиданиям.



Клопп рад, что норвежский полузащитник, на старте сезона назначенный капитаном "канониров", наконец, начал реализовывать свой потенциал.



"Мне он очень нравится. Думаю, это легко говорить в данный момент. На старте его карьеры в Мадриде было немного сложнее, и тогда не было похоже, что у него все сложится".



"Я был очень расстроен тем его переходом, потому что мы хотел заполучить его в Дортмунд. Он был еще ребенком, и мы долго разговаривали с его отцом, но в конце концов он выбрал Мадрид".



"Поэтому я всегда за ним следил. Я очень рад, что он стал тем игроком, которым все мы ожидали его однажды увидеть. И даже лучше".



"Он играет важную роль в этом невероятно сильном "Арсенале". Он все еще молод, обладает ясным мышлением, очень авторитетен, и про него нельзя сказать ничего плохо, если честно. Игрок топ-уровня", — сообщил Клопп TV2.