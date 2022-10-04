Владельцы "Ньюкасла" отказались купить 30% акций МЮ

Владельцы "Ньюкасла" отвергли возможность приобрести 30% акций "Манчестер Юнайтед" перед покупкой клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Напомним, в октябре прошлого года Суверенный фонд Саудовской Аравии (Saudi Arabia's Public Investment Fund) приобрел"Ньюкасл" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов. Премьер-Лига почти полтора года одобряла эту сделку, но в конце концов дала свое согласие.



Однако глава PIF и президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян признается, что у его фонда были и другие возможности для инвестиций среди футбольных клубов, включая, как предполагает The Athleitc, "Юнайтед".



"Конечно, футбол — один из самых важных видов спорта здесь. Местный или зарубежный".



"И это спорт номер один в мире. А почему Премьер-Лига? Потому что это лучшая лига в мире. Никакая другая лига не сравнится с ней".



"Здесь 20 команд, три вылетают и три выходят наверх. Преимущество Премьер-Лиги в том, что любая из 20 команд может победить лучшую команду в лиге".



"Когда мы смотрели на это, то смотрели с финансовой точки зрения. Кстати, до "Ньюкасла" у нас были и другие возможности среди футбольных команд. Мы смотрели варианты в Италии, Франции и также в Великобритании".



"Например, в Великобритании была команда, которая обратилась нам с предложением приобрести 30% за 700 миллионов фунтов без права вмешиваться в управление клубом".



"Затем мы купили "Ньюкасл", который предложил нам 100-процентный контроль".



Мы купили целую команду за 305 миллионов фунтов вместо того, чтобы владеть 30% в другой команде за 700 миллионов фунтов", — сообщил Аль-Румайян.