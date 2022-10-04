Гвардиола призвал Махреза улучшить свою физическую форму

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингер Рияд Махрез должен улучшить свою физическую форму, чтобы снова играть регулярно.

Махрез известен как один из любимчиков Гвардиолы, став лучшим бомбардиром "Сити" в прошлом сезоне, однако в этой кампании Премьер-Лиги Рияд отметился только двумя появлениями в старте, против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд сыграв лишь 15 минут.



Гвардиола объясняет это тем, что Махрез находится в неважной форме, однако Хосеп не сомневается, что 31-летний алжирец приведет себя в порядок.



"Он знает, чего я от него хочу. Я прекрасно знаю Рияда".



"Нам нужно, чтобы Рияд вернулся в свое лучшее состояние. Я имею ввиду его характер, мастерство, способности, его любовь к игре и получаемое им удовольствие от игры. Шаг за шагом он вернется".



"Он должен улучшить свои физические кондиции, и тогда он станет лучшей версией себя, потому что я не могу научить его чему-либо — он и так слишком хорош", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.