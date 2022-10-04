Невилл: "Трент может стать лучшим правым защитником в мире всех времен"

Трент Александер-Арнольд Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что Трент Александер-Арнольд способен стать лучшим крайним защитником в мире всех времен.

В этом сезоне Александер-Арнольда регулярно критикуют за неважные действия в обороне, а в сборной Англии Трент стал только номинально четвертым игроком на позиции правого защитника.

Однако Невилл считает, что Александер-Арнольд может это исправить, если подтянет свою оборонительную игру, ведь в атаке 23-летний англичанин неподражаем.

"В этой стране я не видел еще ни одного крайнего защитника, который бы мог делать то, что делает он".

"Поэтому, если он просто поработает над базовыми вещами насчет игры в обороне и обретет стабильность, то мы будем обладать не просто одним из лучших атакующих правых защитников, что когда-либо знала эта страна, а, наверное, лучшим правым защитником в мире всех времен".

"Это крайний защитник уровня Кафу, в нем есть нечто невероятно особенное".

"Думаю, Тренту нужно поработать над своей игрой в обороне. Я говорил еще несколько лет назад, что его действиям в обороне не хватает серьезности и бдительности. На некотором этапе его карьеры это будет сдерживать его", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 04.10.2022 17:23 # royal-arsenal
    Аналог Трента - это Дани Алвес. Но у того не было такой плохой критики в прессе.

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  2. ganinilyha 04.10.2022 17:04 # ganinilyha
    хохохохохо
    хехехехехе

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