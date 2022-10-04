Невилл: "Трент может стать лучшим правым защитником в мире всех времен"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что Трент Александер-Арнольд способен стать лучшим крайним защитником в мире всех времен.

В этом сезоне Александер-Арнольда регулярно критикуют за неважные действия в обороне, а в сборной Англии Трент стал только номинально четвертым игроком на позиции правого защитника.



Однако Невилл считает, что Александер-Арнольд может это исправить, если подтянет свою оборонительную игру, ведь в атаке 23-летний англичанин неподражаем.



"В этой стране я не видел еще ни одного крайнего защитника, который бы мог делать то, что делает он".



"Поэтому, если он просто поработает над базовыми вещами насчет игры в обороне и обретет стабильность, то мы будем обладать не просто одним из лучших атакующих правых защитников, что когда-либо знала эта страна, а, наверное, лучшим правым защитником в мире всех времен".



"Это крайний защитник уровня Кафу, в нем есть нечто невероятно особенное".



"Думаю, Тренту нужно поработать над своей игрой в обороне. Я говорил еще несколько лет назад, что его действиям в обороне не хватает серьезности и бдительности. На некотором этапе его карьеры это будет сдерживать его", — сообщил Невилл Sky Sports.