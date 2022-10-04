Конте защищает свою тактику

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте выступил в защиту своей тактики после поражения 3:1 от "Арсенала".

В минувший уикенд "Тоттенхэм" был убедительно бит "Арсеналом" в дерби Северного Лондона, а Конте подвергся критике за чересчур робкий футбол.



Антонио понимает, что от него требуют объяснений как от проигравшей стороны, однако итальянский специалист верит в свои методы.



"Если бы у нас лучше получались заключительные пасы, мы бы смогли забить много голов против "Арсенала". Вместо этого мы, имея возможности выйти один на один, совершали серьезные ошибки. Однако каждая команда должна понимать и уметь проводить разные матчи".



"В прошлом сезоне мы победили их 3:0, и когда побеждаешь ты, объясняться приходится твоему сопернику. Для меня важно, что у нас есть план, который заключается в том, чтобы помещать своих игроков в ситуации, когда они могут использовать свои характеристики".



"В противном случае ты можешь пропустить шесть, семь или восемь голов — в Англии подобное происходит часто. В моей карьере этого никогда не случалось, потому что мне не нравится играть в открытый футбол, оставляя много пространства и пропуская много голов. Я побеждал в Англии, я побеждал в прошлом, и, думаю, я могу научить футболу многих людей", — цитирует Конте Daily Mirror.