Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре...

Чемпионат Англии вернулся после международной паузы и сразу же подарил несколько ярких матчей. "Арсенал" и "Манчестер Сити" подтвердили свой статус лидеров в противостояниях с принципиальными соперниками, "Лестер", наконец, добыл первую победу, а в Вулверхэмптоне и Ноттингеме задумались о тренерских перестановках.





Эрик Тен Хаг наделал ошибок в дерби Манчестера



Преимущество "Сити" в дерби Манчестера было столь велико, что иногда казалось — играют команды из разных лиг. "Горожане" успешно закрывали "Юнайтед" в штрафной и в некоторых моментах просто расстреливали их, упражняясь в способности попасть по воротам при большом скоплении игроков противника. Гораздо лучше получались комбинации на скорости с участием Де Брюйне, Фодена и Холанда, что в итоге и вылилось в шесть голов в ворота Давида Де Хеа.



Все эксперты были единодушны в том, что провалился центр поля "Юнайтед", который был слишком легковесным, и тут сразу же есть вопрос к Эрику Тен Хагу. Зачем он приглашал пятикратного победителя Лиги Чемпионов Каземиро, чтобы делать ставку в такой игре не Скотта Мактоминея?



Бразилец вышел уже при счете 4:1 в пользу "Сити", но на его лице было написано приблизительно то же, что и у Криштиану Роналду, которого голландец оставил на скамейке "из уважения".



Это был весьма болезненный провал Тен Хага и его команды, которая только начала обретать уверенность в себе после ряда провалов на старте сезона. Если кому-то и пошла на пользу пауза на матчи сборных, то точно не "Манчестер Юнайтед".



"Арсенал" обрел уверенность в себе



"Вы видите нечто уникальное и настоящее", — сказал Микель Артета после того, как его "Арсенал" обыграл в дерби Северного Лондона "Тоттенхэм". "Канониры" сумели победить принципиального соперника, остаться на вершине таблицы, но самое главное — они сохраняют правильный настрой и получают удовольствие от собственной великолепной формы и практически идеальных взаимодействий на поле.



Ряд экспертов потихоньку начинают называть "Арсенал" претендентом на титул за неимением других конкурентов у "Сити", и в этой связи будет очень важен матч в следующем туре с "Ливерпулем", который посетит "Эмирейтс". Для "канониров" это очень неудобный соперник, в любом состоянии, но сейчас у "Арсенала" есть исторический шанс сбросить оковы предыдущих неудач и почувствовать уверенность, которая не была присуща команде в последние годы.



В то время как "Арсенал" свысока смотрит на остальную часть Премьер-Лиги, мысль о том, что произошло в конце прошлого сезона, по-прежнему будоражит умы всех в раздевалке "канониров". Никто не забыл те жестокие последние дни кампании 2021/22 годов, когда поражения от "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" привели к тому, что их мечта о попадании в Лигу Чемпионов рухнула.



На самом деле эта душевная боль стала движущей силой потрясающего старта "Арсенала" в новом сезоне, который вывел их на вершину английского футбола после семи побед в восьми первых матчах. Нет никаких сомнений в том, что "Арсенал" выглядит совершенно иначе, чем тот, который споткнулся о последнее препятствие несколько месяцев назад. Впереди еще долгий путь, но на этот раз они выглядят гораздо лучше подготовленными, чтобы не утратить заданный темп.



"Ливерпуль" вернулся к тому, что было в момент прихода Клоппа



Игра "Ливерпуля" с "Брайтоном", завершившаяся с неординарным счетом 3:3, напомнила о временах, когда Юрген Клопп только пришел в "Ливерпуль" и еще не имел крепкой обороны, но уже научил команду верить в себя и драться за результат до последнего.



В то время у него часто случался "сердечный приступ", когда он наблюдал за действиями своей команды в защите, но она часто находила силы компенсировать эти ошибки в атаке. С "Брайтоном" почти получилось совершить впечатляющий камбэк и отыграть два мяча форы, полученной "чайками" в первые 17 минут игры. Показательно и то, что главным действующим лицом этого действа был Роберто Фирмино, который был одним из лучших и в начальный период Клоппа в "Ливерпуле".



Но, как и тогда, ошибки в обороне все же случались слишком часто, чтобы добытый камбэк получилось удержать. "Брайтон" оказался командой, способной использовать все слабые стороны нынешнего "Ливерпуля", который удивительным образом перенесся во времена веселого и бесшабашного, но часто разочаровывающего времени начала строительства Клоппом чемпионской команды.



Бруну Лаже может сетовать на невезение



"Вулверхэмптон" остался в зоне вылета после неудачного выезда к "Вест Хэму", а Бруну Лаже, предвидя свое увольнение, сказал на пресс-конференции о том, что, кто бы ни пришел ему на смену, у того человека будут те же проблемы, что и у него. Речь идет о том, что "Вулверхэмптон" играл на старте сезона в приличный футбол, но победил всего раз из-за больших проблем в линии нападения.



Травмы Хименеса и Калайджича вынудили "волков" прибегнуть к трансферу не игравшего почти год Диего Косты, но, ясное дело, что ветеран с ходу не может решить все проблемы команды с забитыми голами, коих в это чемпионате было всего три. Подобные проблемы испытывал и "Вест Хэм", но у "молотков" сумели вовремя проснуться Скамакка и Боуэн, тогда как "волки" потеряли перед следующей игрой еще и Рубена Невеша (дисквалификация) с Педру Нету (травма).



Кто бы из португальских специалистов ни сменил Лаже у руля самой португальской команды за пределами Португалии (с "Вест Хэмом" в основе было восемь португальцев!), неудачливый тренер "Вулверхэмптона" прав в том, что проблемы "волков" никуда не денутся.



В этом туре — особый респект выездным болельщикам!



Две команды, победившие на выезде в рамках этого тура (не считаем "Челси", чьи болельщики могли прийти на аренду "Кристал Пэлас" пешком) — "Ньюкасл" и "Эвертон", — непривычно горячо благодарили своих выездных болельщиков, приехавших поддержать их в Лондон и Саутгемптон, соответственно.



Особенно впечатляет подвиг фанатов "сорок", так как в эти выходные в Великобритании проходила забастовка железнодорожников, а на автобусе путь из Ньюкасла в Лондон — очень неблизкий. Очень символично, что одним из лучших игроков в матче с "Фулхэмом" в составе "Ньюкасла" был как никто другой понимавший сложности фанатов в преддверии игры Шон Лонгстафф — болельщик "сорок" с младых ногтей, совершивший десятки выездов с Toon Army в ту пору, когда еще не был игроком "Ньюкасла".



"Вы можете усложнить им задачу, как хотите, но они всегда поддержат свою команду на выезде, где бы она ни играла. Вот почему они — лучшие в мире болельщики и играть перед ними — большая часть", — сказал Шон после игры, в которой он забил один из голов, а "Ньюкасл" разгромил "Фулхэм" 1:4.



"Эвертон" отлично усилился летом



"Ириски" пропустили в восьми матчах всего семь голов, и на данный момент это лучшая оборона в чемпионате. В прошлом сезоне "Эвертон" не обладал столь сильным характером и "сталью", которую мы наблюдем сейчас в действиях защиты, сформировавшейся благодаря трансферной работе клуба.

Конор Коуди и Джеймс Тарковски пришли на "Гудисон Парк" летом, но сейчас складывается ощущение, что они играют вместе уже несколько лет. Перед ними образовался дуэт опорников Идрисса Гейе и Амаду Онана, который также был сформирован летом, а победный гол в ворота "Саутгемптона" забил еще один летний новичок — вингер Дуайт Макнил.



Налицо действительно качественная работа клуба на трансферном рынке, где удалось получить именно тех игроков, которые были нужны Фрэнку Лэмпарду. Ведь если вспомнить, то и первую победу в сезоне, в прошлом туре, "ирискам" принес еще один новобранец — Нил Мопе. После двух поражения на старте от "Челси" и "Астон Виллы" "Эвертон" не проигрывает, а сейчас начал и побеждать, добыв вторую победу кряду. Перед сложным отрезком календаря ("Манчестер Юнайтед" дома, "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" на выезде) "ириски" обрели уверенность и закрепились в середине таблицы.



У Брендана Роджерса есть шанс сохранить работу в "Лестере"



Несмотря на удручающее впечатление, которое производила на старте сезона игра "Лестера", Брендан Роджерс не был уволен перед паузой на матчи сборных, а воспользовался ею, чтобы привести команду в порядок. Можно говорить о терпеливости владельцев "лис", но вероятнее всего "ноги" этой терпеливости растут от необходимости платить Роджерсу 10 млн. фунтов за расторжение только недавно подписанного контракта. Для клуба, у которого не нашлось денег на нового вратаря это — солидные деньги.



Как бы то ни было, Роджерс воспользовался перерывом и, кажется, сумел привести команду в чувство — с "Ноттингемом" "лисы" были доминирующей стороной, которая не оставила сопернику никаких шансов и укатала "лесников" в газон уже в первом тайме. Не обошлось без ряда ошибок в обороне, но они на этот раз не были критичными, да и было чувство, что в этот раз атака способна забить больше, чем "привезет" защита.



Особенно хорош был Джеймс Мэддисон, которого все настойчивее "сватают" в "Ньюкасл". Впереди у "Лестера" достаточно комфортный график, чтобы рассчитывать на выход из пике и из зоны вылета, так что у Брендана Роджерса есть реальный шанс продолжить работу с "Лестером" и вернуть команде, которая несколько сезонов "подпирала" топ-4, былую силу. Если, конечно, зимой руководство не продолжит распродажу команды без привлечения новых игроков.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru