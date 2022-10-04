Анонс матча "Айнтрахт" — "Тоттенхэм"

В поисках своей второй победы на групповом этапе Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" отправится в гости к "Айнтрахту".

Стартовав в Лиге Чемпионов с победы 2:0 над "Марселем", затем "Тоттенхэм" был бит с таким же счетом "Спортингом" в Лиссабоне.



С одной победы и одного поражения в турнире стартовал и "Айнтрахт", который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.



В этом матче "шпорам" будет важно реабилитироваться за поражение 3:1 от "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в минувшую субботу.



- Это будет первая встреча "Айнтрахта" и "Тоттенхэма" с четвертьфинала Кубка обладателей кубков сезона 1981/82, когда "шпоры" взяли верх по сумме двух матчей 3:2.



- "Тоттенхэм" проиграл все четыре последних матча Лиги Чемпионов против немецких команд с общим счетом 14:3 (дважды "Баварии" и дважды "РБ Лейпциг").



- "Айнтрахт" выиграл все три последних матча в еврокубках против английских команд (один с "Арсеналом", два с "Вест Хэмом").



- "Тоттенхэм" проиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа), хотя до этого было четыре поражения в 16 (9 побед, 3 ничьи).



- Все три последних выезда "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов завершились поражениями.



- "Тоттенхэм" не забил "Спортингу" в предыдущем туре, но прежде лишь однажды проводил два матча группового этапа Лиги Чемпионов подряд без забитых голов.



- Этот матч может стать 50-м для нападающего Сона Хен Мина в Лиге Чемпионов за "Тоттенхэм". Среди азиатов в этом турнире провел больше поединков только Чжи Сун Парк (54).



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забивал в каждом из своих четырех матчей Лиги Чемпионов против немецких команд (всего 5 голов).



"Тоттенхэм" вновь будет лишен вингера Деяна Кулусевски, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Также вне игры Лукас Моура, зато поправился Бен Дэвис. Брайан Хиль может сыграть свой первый матч в сезоне.



Лига Чемпионов. Группа D. 3-й тур

"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Франкфурт. Стадион "Дойче банк Парк". 22:00 Онлайн-трансляция