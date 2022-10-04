Анонс матча "Ливерпуль" — "Рейнджерс"
В своем третьем матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" примет дома "Рейнджерс".
Стартовав в турнире с оглушительного поражения 4:1 в гостях у "Наполи", затем "Ливерпуль" реабилитировался с помощью домашней победы 2:1 над "Аяксом".
А вот "Рейнджерс" оба своих первых матча на групповом этапе крупно проиграл с общим счетом 0:7, и даже попадание команды Джованни Ван Бронкхорста в Лигу Европу теперь находится под большим вопросом.
- Прежде "Ливерпуль" и "Рейнджерс" еще никогда не встречались в еврокубках.
- "Рейнджерс" одержал только одну победу в семи последних выездах в Англию в рамках еврокубков, одолев "Лидс" 1:2 в квалификации Лиги Чемпионов в ноябре 1992.
- Предыдущий раз "Ливерпуль" пересекался с командой из Шотландии в сезоне 1980/81, одолев "Абердин" сэра Алекса Фергюсона со счетом 5:0 по сумме двух матчей в Кубке европейских чемпионов.
- В семи выездах шотландских команд в Англию в рамках Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов была зафиксирована только одна победа гостей — это "Селтик" обыграл "Лидс" со счетом 0:1 в полуфинале сезона 1969/70.
- "Ливерпуль" выиграл 13 из 15 последних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов (1 ничья, 1 поражения), забив 36 голов в этих 13 поединках.
- В первом туре этого группового этапа "Рейнджерс" потерпел свое самое крупное выездное поражение в Лиге Чемпионов — 4:0 от "Аякса".
- Прежде "Рейнджерс" еще никогда не оставался без забитых голов в трех первых матчах кампании Лиги Чемпионов.
- Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас отдал три результативные передачи в двух последних домашних матчах Лиги Чемпионов.
- Только Джеймс Каррагер (80) и Стивен Джеррард (73) провели матчей в Лиге Чемпионов за "Ливерпуль" больше, чем Мохамед Салах (58). Египтянин забил 34 гола за "красных" в этом соревновании.
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон все еще восстанавливается после травмы. Ибраима Конате и Калвин Рэмси тренировались в понедельник. Наби Кейта, Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен вне игры.
Лига Чемпионов. Группа A. 3-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция
04.10.2022 12:00
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