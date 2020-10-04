Тен Хаг готов отпустить Роналду в январе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в январе.
Как известно, Роналду порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом. Криштиану пропустил большую частью предсезонной подготовки, но своим поведением не смог привлечь к себе интерес больших европейских клубов.
В этом сезоне Роналду отметился лишь одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги, а дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд целиком провел на скамейке запасных.
По информации The Telegraph, летом Тен Хаг был настроен сохранить Роналду, но теперь не собирается стоять на пути у Криштиану. Если насчет 37-летнего португальца поступит хорошее предложение, "Юнайтед" его примет.
04.10.2022 11:00
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