Тен Хаг готов отпустить Роналду в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в январе.

Как известно, Роналду порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом. Криштиану пропустил большую частью предсезонной подготовки, но своим поведением не смог привлечь к себе интерес больших европейских клубов.



В этом сезоне Роналду отметился лишь одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги, а дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд целиком провел на скамейке запасных.



По информации The Telegraph, летом Тен Хаг был настроен сохранить Роналду, но теперь не собирается стоять на пути у Криштиану. Если насчет 37-летнего португальца поступит хорошее предложение, "Юнайтед" его примет.