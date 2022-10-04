Поттер обещает Галлахеру шансы перед ЧМ-2022

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер пообещал, что полузащитник Конор Галлахер получит возможность застолбить за собой место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира.

Галлахер сыграл лишь 157 минут в этом сезоне Премьер-Лиги до своего появления на замену в субботнем дерби против "Кристал Пэлас", когда он забил победный для "Челси" гол в самой концовке (1:2).



Дефицит игрового времени угрожает поездке Конора в Катар в следующем месяце, однако Поттер уверяет, что 22-летний полузащитник будет частым гостем на поле в ближайшие недели.



"Впереди у нас действительно напряженный период. Невозможно будет провести его 11 игроками, поэтому Конор получит свое игровое время, получит свои шансы, получит возможности проявить себя".



"Как я уже говорил, мы должны постараться, чтобы команда играла хорошо и чтобы отдельные игроки в ней играли хорошо. А что касается сборной Англии, то это вне моего контроля", — приводит слова Поттера The Independent.