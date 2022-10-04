Клопп признал, что "Ливерпулю" не хватает уверенности в себе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда переживает кризис уверенности в себе.

"Ливерпуль" неважно начал новый сезон, выиграв лишь два из семи первых матчей в Премьер-Лиги и отстав уже на 11 очков от вершины таблицы.



Клопп чувствует, что его команде не хватает уверенности в себе, но одновременно указывает на то, что подобное иногда случается даже с лучшими.



"Думаете, Криштиану Роналду полон уверенности в себе в данный момент? Это случается со всеми нами. Практически то же самое было с Лионелем Месси в прошлом сезоне".



"Ты должен сделать шаг в правильном направлении, и когда ты будешь готов, уверенность вернется. В индивидуальных видах спорта ты можешь побороть это в одиночку, но в командных нужно делать это вместе, и это может быть сложнее", — цитирует Клоппа Daily Mail.