Клопп признал, что "Ливерпулю" не хватает уверенности в себе

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда переживает кризис уверенности в себе.

"Ливерпуль" неважно начал новый сезон, выиграв лишь два из семи первых матчей в Премьер-Лиги и отстав уже на 11 очков от вершины таблицы.

Клопп чувствует, что его команде не хватает уверенности в себе, но одновременно указывает на то, что подобное иногда случается даже с лучшими.

"Думаете, Криштиану Роналду полон уверенности в себе в данный момент? Это случается со всеми нами. Практически то же самое было с Лионелем Месси в прошлом сезоне".

"Ты должен сделать шаг в правильном направлении, и когда ты будешь готов, уверенность вернется. В индивидуальных видах спорта ты можешь побороть это в одиночку, но в командных нужно делать это вместе, и это может быть сложнее", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2022 08:00

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