"Ноттингем Форест" может пригласить Бенитеса
"Ноттингем Форест" задумывается о приглашении Рафаэля Бенитеса на место своего главного тренера Стива Купера.
Накануне вечером "Форест" потерпел сокрушительное поражение 4:0 в гостях у "Лестера" и сменил своего соперника на самом дне таблицы Премьер-Лиги.
Это поражение стало пятым подряд для "лесников" в Премьер-Лиге, а в восьми проведенных матчах чемпионата они пропустили 21 гол — только "Лестер" больше.
Как сообщает The Telegraph, теперь над Купером нависла угроза увольнения, и если Стиву придется уйти, "Форест" будет готов позвать на его место Бенитеса, который жаждет вернуться в английский футбол.
Рафаэль находится без работы с января, когда он покинул не сумевший его принять "Эвертон". За плечами у испанского специалиста также опыт работы в Премьер-Лиге с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом".
04.10.2022 07:00
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