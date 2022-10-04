"Ноттингем Форест" может пригласить Бенитеса

"Ноттингем Форест" задумывается о приглашении Рафаэля Бенитеса на место своего главного тренера Стива Купера.

Накануне вечером "Форест" потерпел сокрушительное поражение 4:0 в гостях у "Лестера" и сменил своего соперника на самом дне таблицы Премьер-Лиги.



Это поражение стало пятым подряд для "лесников" в Премьер-Лиге, а в восьми проведенных матчах чемпионата они пропустили 21 гол — только "Лестер" больше.



Как сообщает The Telegraph, теперь над Купером нависла угроза увольнения, и если Стиву придется уйти, "Форест" будет готов позвать на его место Бенитеса, который жаждет вернуться в английский футбол.



Рафаэль находится без работы с января, когда он покинул не сумевший его принять "Эвертон". За плечами у испанского специалиста также опыт работы в Премьер-Лиге с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом".