Тен Хаг решил, что пока никто в МЮ не получит новый контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поручил клубу не предлагать новых контрактов никому из игроков до тех пор, пока он не разберется, с кем ему по пути.

Сразу у восьми игроков первой команды "Юнайтед", включая Криштиану Роналду, Давида Де Хеа, Маркуса Рэшфорда, Люка Шоу, Фреда и Диогу Далота, действующие контракты истекают в конце этого сезона.



Однако этим и другим игрокам придется потрудиться, чтобы заслужить новые сделки. По информации The Telegraph, по инициативе Тен Хага все переговоры с футболистами о продлении сотрудничества были приостановлены.



Голландский тренер хочет лучше изучить доставшихся ему игроков и решения о том, кто из них получит новый контракт, будут приняты уже после ЧМ-2022 в Катаре.