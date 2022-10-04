Мэддисон привел "Лестер" к первой победе в сезоне

"Лестер" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, сокрушив дома "Ноттингем Форест" со счетом 4:0.

Главным героем матча на "Кинг Пауэр" стал полузащитник "лис" Джеймс Мэддисон, который и открыл счет на 25-й минуте дальним ударом с рикошетом.



Спустя пару минут свое мастерство дальнего удара показал Харви Барнс, а на 35-й минуте Мэддисон отметился прекрасным исполнением штрафного.



Точка в матче была поставлена на 73-й минуте, когда неудержимый Мэддисон прострелил низом в центр штрафной под удар Патсону Дака — 4:0.



Таким образом, "Лестер" прервал серию из шести поражений подряд в Премьер-Лиге и поднялся с последнего места в таблице, по дополнительным показателям обойдя как раз "Форест".



"Лестер" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче