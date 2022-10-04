Мэддисон привел "Лестер" к первой победе в сезоне

Джеймс Мэддисон "Лестер" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, сокрушив дома "Ноттингем Форест" со счетом 4:0.

Главным героем матча на "Кинг Пауэр" стал полузащитник "лис" Джеймс Мэддисон, который и открыл счет на 25-й минуте дальним ударом с рикошетом.

Спустя пару минут свое мастерство дальнего удара показал Харви Барнс, а на 35-й минуте Мэддисон отметился прекрасным исполнением штрафного.

Точка в матче была поставлена на 73-й минуте, когда неудержимый Мэддисон прострелил низом в центр штрафной под удар Патсону Дака — 4:0.

Таким образом, "Лестер" прервал серию из шести поражений подряд в Премьер-Лиге и поднялся с последнего места в таблице, по дополнительным показателям обойдя как раз "Форест".

"Лестер" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Лестер, Ноттингем Форест, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2022 00:00

Количество просмотров Просмотров: 137

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 04.10.2022 00:12 # thegodfather
    Форест жаль
    Походу вылет. И 25 новых игроков не помогает пока

    (ответить)

  2. hunter022 04.10.2022 00:12 # hunter022
    После твитов Илона Маска, украинским патрiотам удалось выйти на орбиту Марса раньше SpaceX

    (ответить)

  3. true-manc 04.10.2022 00:07 # true-manc
    форрест - первые, кто не забили Лестеру в этом сезоне АПЛ... позорники.

    (ответить)

  4. great-alexander 04.10.2022 00:06 # great-alexander
    Лестер сегодня высоточные ракеты запустил, как и Маск

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: