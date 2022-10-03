Кулибали не жалеет о переходе в "Челси"

Защитник "Челси" Калиду Кулибали заявил, что не жалеет о своем переходе в лондонский клуб.

После восьми сезонов в "Наполи" минувшим летом Кулибали отправился в "Челси" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.



Поначалу Калиду получил место в стартовом составе "синих", но после назначения Грэма Поттера главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля не сыграл ни минуты.



Тем не менее, 31-летний сенегалец чувствует себя счастливым в "Челси" и считает, что поступил правильно.



"Я хорошо освоился здесь, равно как и моя семья. Этот переход случился в правильное для меня время, я оказался среди игроков, которые завоевали много трофеев".



"Я должен доказать, что команда всегда может рассчитывать на меня. Пока что я очень счастлив и надеюсь продолжать выступать здесь", — цитирует Кулибали Daily Mail.