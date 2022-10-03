Кулибали не жалеет о переходе в "Челси"
Защитник "Челси" Калиду Кулибали заявил, что не жалеет о своем переходе в лондонский клуб.
После восьми сезонов в "Наполи" минувшим летом Кулибали отправился в "Челси" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.
Поначалу Калиду получил место в стартовом составе "синих", но после назначения Грэма Поттера главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля не сыграл ни минуты.
Тем не менее, 31-летний сенегалец чувствует себя счастливым в "Челси" и считает, что поступил правильно.
"Я хорошо освоился здесь, равно как и моя семья. Этот переход случился в правильное для меня время, я оказался среди игроков, которые завоевали много трофеев".
"Я должен доказать, что команда всегда может рассчитывать на меня. Пока что я очень счастлив и надеюсь продолжать выступать здесь", — цитирует Кулибали Daily Mail.
03.10.2022 23:00
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Последние комментарии:
empry очередной диванный эксперт, который не видел ничего дальше 200км своего села.
хотя, справедливости ради, надо признать что я тоже так думал, пока не побывал и там и там в один период. Италия куда ярче на событий и красочнее тусклой Англии. В футболе же бриты круче, спору нет. Ну а так, Лондон ебанутый город
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Еще бы, сменить загаженный Неаполь на Лондон. Италия на фоне столицы UK ощущается как большая деревня середины прошлого века
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