Кулибали не жалеет о переходе в "Челси"

Калиду Кулибали Защитник "Челси" Калиду Кулибали заявил, что не жалеет о своем переходе в лондонский клуб.

После восьми сезонов в "Наполи" минувшим летом Кулибали отправился в "Челси" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.

Поначалу Калиду получил место в стартовом составе "синих", но после назначения Грэма Поттера главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля не сыграл ни минуты.

Тем не менее, 31-летний сенегалец чувствует себя счастливым в "Челси" и считает, что поступил правильно.

"Я хорошо освоился здесь, равно как и моя семья. Этот переход случился в правильное для меня время, я оказался среди игроков, которые завоевали много трофеев".

"Я должен доказать, что команда всегда может рассчитывать на меня. Пока что я очень счастлив и надеюсь продолжать выступать здесь", — цитирует Кулибали Daily Mail.


Метки Кулибали, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2022 23:00

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  1. eakz 03.10.2022 23:40 # eakz
    empry очередной диванный эксперт, который не видел ничего дальше 200км своего села.

    хотя, справедливости ради, надо признать что я тоже так думал, пока не побывал и там и там в один период. Италия куда ярче на событий и красочнее тусклой Англии. В футболе же бриты круче, спору нет. Ну а так, Лондон ебанутый город

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  2. empry 03.10.2022 23:16 # empry
    Еще бы, сменить загаженный Неаполь на Лондон. Италия на фоне столицы UK ощущается как большая деревня середины прошлого века

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