Клопп призывает "Ливерпуль" улучшить игру в обороне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна сосредоточиться на улучшении игры в обороны.

В минувшую субботу "Ливерпуль" сыграл вничью с "Брайтоном" (3:3), увеличив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до 11 очков.



По мнению Клоппа, его команда пропускает слишком много голов, и эти голы похожи друг на друга. Юрген предлагает подопечным "вернуться к основам" в поисках надежности в обороне.



"Одержи мы победу против "Брайтона", и ощущение было бы другим, но с прежними проблемами. Мы должны быть лучше практически во всем".



"Всего лишь два года назад мы были в похожей ситуации, потеряв всех наших центральных защитников, но мы нашли выход. Это нужно сделать и на сей раз".



"Мы пропускаем похожие голы, позволяя соперникам забивать из одних и тех же зон. Нам нужно быть смелее в обороне, нам нужно обороняться в более высоком темпе, и когда ты этого не делаешь, это становится проблемой".



"Нам нужно быть компактнее. Игра в обороне — это искусство, и долгое время у нас это получалось очень хорошо. Но когда это не получается, ты понимаешь, что должен вернуться к основам", — цитирует Клоппа Sky Sports.