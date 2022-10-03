Клопп призывает "Ливерпуль" улучшить игру в обороне
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна сосредоточиться на улучшении игры в обороны.
В минувшую субботу "Ливерпуль" сыграл вничью с "Брайтоном" (3:3), увеличив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до 11 очков.
По мнению Клоппа, его команда пропускает слишком много голов, и эти голы похожи друг на друга. Юрген предлагает подопечным "вернуться к основам" в поисках надежности в обороне.
"Одержи мы победу против "Брайтона", и ощущение было бы другим, но с прежними проблемами. Мы должны быть лучше практически во всем".
"Всего лишь два года назад мы были в похожей ситуации, потеряв всех наших центральных защитников, но мы нашли выход. Это нужно сделать и на сей раз".
"Мы пропускаем похожие голы, позволяя соперникам забивать из одних и тех же зон. Нам нужно быть смелее в обороне, нам нужно обороняться в более высоком темпе, и когда ты этого не делаешь, это становится проблемой".
"Нам нужно быть компактнее. Игра в обороне — это искусство, и долгое время у нас это получалось очень хорошо. Но когда это не получается, ты понимаешь, что должен вернуться к основам", — цитирует Клоппа Sky Sports.
03.10.2022 22:00
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Делов-то. Убери Трента и ван Дайка и команда сразу заиграет по-другому. Вон тен Хаг не зассал и убрал Магвайра, а ты чем хуже.
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