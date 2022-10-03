Гвардиола считает Месси более классным игроком, нежели Холанд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его нападающий Эрлинг Холанд по-прежнему уступает в классе легендарному Лионелю Месси.

Накануне Холанд отметился хет-триком в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (6:3), достигнув рубежа в 17 голов за "горожан" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



После дерби Манчестера Гвардиолу спросили, лучше ли Холанд его бывшего подопечного по "Барселоне" Месси, однако Хосеп дал ясно понять, что Лионель для него по-прежнему вне конкуренции.



"Разница, быть может, в том, что Эрлингу нужны все его партнеры по команде, чтобы делать подобные вещи. И это невероятно. Но Месси обладает способностью делать это в одиночку", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.