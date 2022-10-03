Ван ден Берг выбыл до 2023 года
Принадлежащий "Ливерпулю" защитник Сепп Ван ден Берг снова сыграет в футбол только в 2023 году из-за полученной травмы связок лодыжки.
Напомним, на этот сезон Ван ден Берг был отправлен "Ливерпулем" в аренду в "Шальке-04", однако уже в своем четвертом матче Бундеслиги — против "Аугсбурга" накануне — Сепп получил тяжелую травму.
Ван ден Берг неудачно подвернул свою левую стопу в попытке заблокировать удар соперника и был унесен с футбольного поля на носилках, сразу отправившись в госпиталь.
Как сообщает Daily Mail, восстановление Сеппа займет месяцы, и снова сыграть в футбол 20-летний голландец сможет уже в следующем году.
03.10.2022 20:00
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