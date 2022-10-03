Сунесс считает, что МЮ должен был сыграть дерби с Роналду

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "Манчестер Юнайтед" должен был сыграть дерби против "Манчестер Сити" с Криштиану Роналду.

Весь воскресный матч Премьер-Лиги на "Этихад" Роналду провел в запасе, даже не появившись на замену, и Сунесс убежден, что это ошибка, потому что прямо сейчас Криштиану по-прежнему лучше, чем двое его конкурентов по позиции.



"Время — не твой друг в футболе, потому что ты должен выигрывать матчи сегодня".



"Дело не в том, чтобы помочь Маркусу Рэшфорду стать тем игроком, которым, как большинство людей считает, он может быть. Дело не в том, чтобы дать Мартиалю место в составе из-за его возраста. В футболе имеет значение только сегодня. Да, я бы сыграл с Роналду".



"Когда Маркус Рэшфорд только ворвался в первую команду молодым игроком, ему выдавали огромные авансы. Но он топчется на месте. Спросите меня сегодня или на следующей неделе — на большой матч я бы предпочел ему Роналду", — сообщил Сунесс talkSPORT.