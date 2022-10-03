Клопп: "Нуньес все еще адаптируется"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Дарвин Нуньес все еще находится в процессе адаптации.

Купленный за 85 миллионов фунтов у "Бенфики" Нуньес не забивает за "Ливерпуль" с первого тура Премьер-Лиги.



Отбыв трехматчевую дисквалификацию, против "Брайтона" в минувшую субботу Дарвин появился только на замену в концовке, однако Клопп призывает не спешить с выводами насчет игрока сборной Уругвая.



"Он в порядке. Конечно, он все еще адаптируется, как это всегда бывает с игроками. Когда приходят новые игроки, каждый говорит о них и хочет, чтобы они сразу же начали блистать. Иногда так и бывает, но иногда — нет".



"Лишь вчера мы с Пепом Лейндерсом долго разговаривали с ним, потому что мой португальский не стал лучше. Мы просто сказали ему, что мы спокойны. В нашей ситуации очень важно, чтобы он не беспокоился или вроде того".



"Теперь об этом разговоре узнает весь мир. Конечно, три матча дисквалификации не помогли ему. Но ничего другого здесь нет".



"У команды не ладится игра, и это не делает его жизнь проще, особенно с учетом того, что он нападающий. Это не так, что мы не создаем моменты, но у нас не все получается, и один игрок это не изменит".



"Он не вышел в стартовом составе на выходных, потому что вернулся из сборной с проблемой в задней поверхности бедра. Когда ты узнаешь это от медицинского департамента, то сразу понимаешь, сколько он может сыграть. Ты не выпускаешь в старте того, кому позволено сыграть только 15-20 минут", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.