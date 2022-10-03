Фоден может подписать новый контракт с "Сити" на этой неделе

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден находится на пороге подписания нового шестилетнего контракта со своим клубом и может сделать это уже на стартовавшей неделе.

Накануне Фоден отметился хет-триком в победном для "Сити" дерби против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги (6:3), достигнув рубежа в 50 голов при Хосепе Гвардиоле, причем сделал это в более молодом возрасте, нежели Лионель Месси в свое время.



Вполне очевидно, что Фил играет все более важную роль в родной команде, и новый контракт будет призван отметить резко возросшую важность 22-летнего англичанина для "горожан".



Как сообщает The Athletic, переговоры о новой сделке изрядно затянулись — но лишь исключительно из-за смены Фоденом агентов, потому что Фил никогда не помышлял об уходе из клуба.



К настоящему моменту новый шестилетний контракт с зарплатой в 225,000 фунтов уже практически согласован, и его подписание может быть вопросом ближайших дней.