"Челси" надеется, что Гвардиол последует за Нкунку

"Челси" надеется приобрести у "РБ Лейпциг" не только нападающего Кристофера Нкунку, но и защитника Йошко Гвардиола.

Напомним, ранее в понедельник появилась информация, что Нкунку заключил предварительный контракт с "Челси" и присоединится к "синим" следующим летом за 53 миллиона фунтов.



А The Telegraph утверждает, что "Челси" надеется переманить и Гвардиола. "Синие" интересовались Йошко еще минувшим летом, но игрок предпочел заключить новую сделку с "РБ Лейпциг".



Как и в случае Нкунку, контракт Гвардиола в Лейпциге предусматривает отступные — в размере около 43.6 млн. фунтов. Два клуба уже значительно продвинулись в переговорах о том, чтобы по окончании сезона 20-летний хорват отправился в Лондон.



Добавим, что "Челси" только минувшим летом укрепил центр обороны с помощью Калиду Кулибали и Весле Фофана. Однако возраст Тиаго Силвы и Сесара Аспиликуэты подталкивает "синих" к дальнейшим инвестициям на этой позиции.