"Челси" надеется, что Гвардиол последует за Нкунку

Йошко Гвардиол "Челси" надеется приобрести у "РБ Лейпциг" не только нападающего Кристофера Нкунку, но и защитника Йошко Гвардиола.

Напомним, ранее в понедельник появилась информация, что Нкунку заключил предварительный контракт с "Челси" и присоединится к "синим" следующим летом за 53 миллиона фунтов.

А The Telegraph утверждает, что "Челси" надеется переманить и Гвардиола. "Синие" интересовались Йошко еще минувшим летом, но игрок предпочел заключить новую сделку с "РБ Лейпциг".

Как и в случае Нкунку, контракт Гвардиола в Лейпциге предусматривает отступные — в размере около 43.6 млн. фунтов. Два клуба уже значительно продвинулись в переговорах о том, чтобы по окончании сезона 20-летний хорват отправился в Лондон.

Добавим, что "Челси" только минувшим летом укрепил центр обороны с помощью Калиду Кулибали и Весле Фофана. Однако возраст Тиаго Силвы и Сесара Аспиликуэты подталкивает "синих" к дальнейшим инвестициям на этой позиции.


Метки Гвардиол, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2022 15:00

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  1. skydreams 03.10.2022 15:38 # skydreams
    Я когда карьеру в фифе играл лет 10 назад, так же катал как Боэли)) Ну это конечно збс, но чот прям как-то засильно уже. Надо бы кроме покупок ещё и своих игроков прокачивать тренеру, чтоб выходили на новый уровень

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  2. reeker 03.10.2022 15:03 # reeker
    Боэлян заебал, астанавись.

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