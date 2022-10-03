"Мидлсбро" уволил Криса Уайлдера
Клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" уволил Криса Уайлдера с поста главного тренера.
Уайлдер, известный по работе в Премьер-Лиге с "Шеффилд Юнайтед", возглавил "Мидлсбро" только 11 месяцев назад, сменив на тренерском мостике Нила Уорнока.
Однако "речники" провалили старт нового сезона, выиграв лишь один из 11 матчей в Чемпионшипе.
Последней каплей для боссов клуба с "Риверсайда" стало поражение 1:0 от занимающего последнее место "Ковентри" в минувшую субботу.
The Telegraph ожидает, что на место Уайлдера "Мидлсбро" пригласит Роба Эдвардса, который на прошлой неделе был уволен из "Уотфорда".
03.10.2022 14:00
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