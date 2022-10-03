Клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" уволил Криса Уайлдера с поста главного тренера.

Уайлдер, известный по работе в Премьер-Лиге с "Шеффилд Юнайтед", возглавил "Мидлсбро" только 11 месяцев назад, сменив на тренерском мостике Нила Уорнока.



Однако "речники" провалили старт нового сезона, выиграв лишь один из 11 матчей в Чемпионшипе.



Последней каплей для боссов клуба с "Риверсайда" стало поражение 1:0 от занимающего последнее место "Ковентри" в минувшую субботу.



The Telegraph ожидает, что на место Уайлдера "Мидлсбро" пригласит Роба Эдвардса, который на прошлой неделе был уволен из "Уотфорда".