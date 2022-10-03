"Челси" заключил предварительный контракт с Нкунку

"Челси" заключил предварительный контракт с нападающим "РБ Лейпциг" Кристофером Нкунку.

На прошлой неделе стало известно, что "Челси" начал переговоры с Нкунку еще минувшим летом, а сам Кристофер уже прошел медицинское обследование.



Переговоры продолжились и после закрытия летнего трансферного окна, а сейчас, утверждает Evening Standard, Нкунку заключил предварительное соглашение с лондонским клубом.



24-летний игрок сборной Франции обойдется "Челси" в 53 миллиона фунтов, что прописаны в его контракте с "РБ Лейпциг", но присоединится к команде Грэма Поттера только после окончания этого сезона.



Нкунку, в услугах которого также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, забил 35 голов в прошлом сезоне, но и новую кампанию Кристофер проводит очень неплохо, отличившись восемь раз в 12 матчах.