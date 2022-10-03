"Челси" заключил предварительный контракт с Нкунку
"Челси" заключил предварительный контракт с нападающим "РБ Лейпциг" Кристофером Нкунку.
На прошлой неделе стало известно, что "Челси" начал переговоры с Нкунку еще минувшим летом, а сам Кристофер уже прошел медицинское обследование.
Переговоры продолжились и после закрытия летнего трансферного окна, а сейчас, утверждает Evening Standard, Нкунку заключил предварительное соглашение с лондонским клубом.
24-летний игрок сборной Франции обойдется "Челси" в 53 миллиона фунтов, что прописаны в его контракте с "РБ Лейпциг", но присоединится к команде Грэма Поттера только после окончания этого сезона.
Нкунку, в услугах которого также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, забил 35 голов в прошлом сезоне, но и новую кампанию Кристофер проводит очень неплохо, отличившись восемь раз в 12 матчах.
03.10.2022 13:00
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нах эта односезонка
2 вернер по ощущениям
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Астер корзина фупла
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Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей скоро отправятся в зону СВО.
“Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет, но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Свои навыки они готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения”, — заявил глава Чечни.
Также он обратился к тем, кто говорит о том, что близкие Кадырова не участвуют в боевых действия. Он предложил им попасть “на позиции к парням и лично убедиться, что АХМАТ - это СИЛА!”. Также он призвал своих оппонентов из чеченской диаспоры, которые живут в ЕС, встретиться на фронте. “Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства”, — заявил он.
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В Москве мобилизовали IT-специалиста крупного российского банка — ему положена отсрочка.
33-летнего Тимура Измайлова пригласили в военкомат для “уточнения документов” за несколько дней до объявления мобилизации. В военкомате Тимуру дали повестку на учебные сборы, а при повторном посещении военкома у него отобрали военник и дали на сборы четыре часа — мужчину мобилизовали.
По словам сестры Тимура, брат работает IT-специалистом в системно-значимом российском банке, а значит ему положена бронь. Однако времени на сбор необходимых документов мужчине не дали — сразу отправили в военную часть Наро-Фоминска, а после в Белгородскую область. Сейчас сестра мобилизованного собрала все документы, подтверждающие бронь, но в военкомате с ней отказываются разговаривать. Якобы если Тимур уже мобилизован, то они ничего не могут сделать и надо было обращаться раньше.
надо быть петей петровым чтобы дали время на сбор доков
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Хорошо сегодня прокачили мышцы кумыкского кугута:
https://boombo.biz/uploads/posts/2022-05/thumbs/1652549316_46-boombo-biz-p-seks-u-lvov-porno-59.jpg
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Нкунку - Леао было бы пиздес как мощна
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Если ещё Леао подпишут,то я закончу вообще всё.
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Боэлян ебёт даже после закрытия ТО, чтоза зверь.
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будущий ебарь АПЛочки
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хороший игрок. первый возможный удачный трансфер пенисов
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забаньте петушастера
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Хочу хохлушек.Путин великий останови войну,всё,хохлы лахи поняли свои ошибки.
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Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы. В "русском мире" у мужика вообще есть шанс остаться не выебанным?
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"Челси" является одним из клубов, присматривающихся к вингеру "Арсенала" Габриэлю Мартинелли.
[Sami Mokbel]
А этот некст, как я и говорил
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Очередное полено, свояк Мукаки
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