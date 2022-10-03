Кин: "Юнайтед" проявил неуважение к Роналду"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обвинил "красных дьяволов" в неуважении к нападающему Криштиану Роналду.

Дерби против "Манчестер Сити" накануне Роналду целиком провел в запасе, и после поражения 6:3 главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не выпустил Криштиану "из уважения" к карьере португальца.



Однако Кину кажется, что "Юнайтед", наоборот, лишь продемонстрировал свое неуважение к ветерану.



"Думаю, "Юнайтед" проявил неуважение к Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна".



"Тренер не дал ему уйти. Но Роналду — не тот игрок, чтобы сидеть в запасе. Он один из величайших игроков всех времен. У него были варианты, чтобы уйти летом. Предположение о том, что у него не было вариантов, является чепухой. У него было четыре-пять хороших вариантов".



"Факт в том, что тренер не собирается использовать Роналду в матчах. С течением сезона это выглядит все сквернее. "Юнайтед" проявил неуважение к Роналду и только", — сообщил Кин Sky Sports.