Кин: "Юнайтед" проявил неуважение к Роналду"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обвинил "красных дьяволов" в неуважении к нападающему Криштиану Роналду.
Дерби против "Манчестер Сити" накануне Роналду целиком провел в запасе, и после поражения 6:3 главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не выпустил Криштиану "из уважения" к карьере португальца.
Однако Кину кажется, что "Юнайтед", наоборот, лишь продемонстрировал свое неуважение к ветерану.
"Думаю, "Юнайтед" проявил неуважение к Роналду. Его следовало отпустить до закрытия трансферного окна".
"Тренер не дал ему уйти. Но Роналду — не тот игрок, чтобы сидеть в запасе. Он один из величайших игроков всех времен. У него были варианты, чтобы уйти летом. Предположение о том, что у него не было вариантов, является чепухой. У него было четыре-пять хороших вариантов".
"Факт в том, что тренер не собирается использовать Роналду в матчах. С течением сезона это выглядит все сквернее. "Юнайтед" проявил неуважение к Роналду и только", — сообщил Кин Sky Sports.
03.10.2022 12:00
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Я знаю тебя много лет Рон, но ты никогда не обращался ко мне за советом или помощью. Я не могу вспомнить, когда в последний раз приглашал меня в свой дом на чашечку кофе, хотя моя жена- крёстная твоего единственного нормально зачатого ребёнка. Будем сейчас откровенны: ты никогда не искал моей дружбы и ты боялся быть у меня в долгу. Ты нашёл в Мадриде рай: у тебя хорошо шёл бизнес, тебя защищала полиция и тебе не нужны были такие друзья, как я. А теперь ты приходишь и говоришь: Сэр Алекс, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне крестный. Нет, ты приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь поротировать у ЭТХ .
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