Венгер объяснил проблемы "Ливерпуля" в этом сезоне
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что проблемы "Ливерпуля" в этом сезоне связаны с уходом Садио Мане и приходом на его место Дарвина Нуньеса.
Минувшим летом "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию", на вакантное место в нападении пригласив за огромные деньги из "Бенфики" Нуньеса.
Пока у Дарвина совершенно не идет игра на новом месте, и Венгер считает это одной из причин слабого старта "красных" в сезоне.
"Это сложно понять. У них прежний костяк игроков, они играют в прежнем стиле".
"Они менее эффективно отбирают мяч, нежели прежде. У Нуньеса в данный момент игра не идет, хотя они совершили большую инвестицию в него. Он сидит в запасе".
"Они потеряли Мане, игрока топ-уровня. Он обладал этим агрессивным настроем и целеустремленностью. Он забивал, несмотря ни на что, он заставлял вещи сбываться".
"Сложно оценить, как сильно ударил по ним его уход. Им не хватает кое-чего, что было у них прежде", — сообщил Венгер beIN Sports.
03.10.2022 11:00
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Последние комментарии:
клопп играет слишком высоко
соперники приноровились и ныряют между линиями
даже пеп играя с своем агрессивном стиле играет не настолько высоко, и иногда подстраиваясь под команду
а ливерпуль играет без оглядки на соперника всегда в своем стиле
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Полузащита слишка постарела. Хендо и Тиаго уже не будут носится по полю, нужно было вложиться в молодого энергичного ПЗЩ летом, в идеале это был Беллингем. Из-за слабой ПЗЩ страдает ЗЩ.
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в нападении даже наоборот лучше играют, больше начали взаимодействовать, играть в пас и комбинировать, а не как раньше, просто вешали и пытались прострелить
главная проблема это усталось в обороне и опорке, нужно как-то встряхнуть ее, наладить как-то основы защиты
я даже думал что если уволят клоппа, могли бы тухеля взять, он бы поставил в первую очередь оборону.
как говорил ферги: "Атака выигрывает матчи, а защита - титулы"
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