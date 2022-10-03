Венгер объяснил проблемы "Ливерпуля" в этом сезоне

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что проблемы "Ливерпуля" в этом сезоне связаны с уходом Садио Мане и приходом на его место Дарвина Нуньеса.

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию", на вакантное место в нападении пригласив за огромные деньги из "Бенфики" Нуньеса.



Пока у Дарвина совершенно не идет игра на новом месте, и Венгер считает это одной из причин слабого старта "красных" в сезоне.



"Это сложно понять. У них прежний костяк игроков, они играют в прежнем стиле".



"Они менее эффективно отбирают мяч, нежели прежде. У Нуньеса в данный момент игра не идет, хотя они совершили большую инвестицию в него. Он сидит в запасе".



"Они потеряли Мане, игрока топ-уровня. Он обладал этим агрессивным настроем и целеустремленностью. Он забивал, несмотря ни на что, он заставлял вещи сбываться".



"Сложно оценить, как сильно ударил по ним его уход. Им не хватает кое-чего, что было у них прежде", — сообщил Венгер beIN Sports.