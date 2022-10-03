Морган: "Тен Хаг — высокомерный заблуждающийся хам"

Телеведущий Пирс Морган обрушился с критикой на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, который не выпустил нападающего Криштиану Роналду на матч против "Манчестер Сити".

Несмотря на то, что Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль не успели набрать оптимальную форму после травм, чтобы выйти в стартовом составе на дерби Манчестера, Тен Хаг оставил в запасе и Роналду.



Тен Хаг не выпустил Роналду даже на замену, после поражения 6:3 заявив, что поступил так "из уважения" к Криштиану. Подобное объяснение кажется Моргану хамством.



"Вы только представьте это: он усаживает Криштиану в запас на важнейший матч сезона, затем выпускает на замену пять других игроков, их предают забвению, и после этого он говорит, что поступил так "из уважения".



"Тен Хаг — высокомерный заблуждающийся хам, и его обращение с Роналду — это позор", — написал Морган в твиттере.