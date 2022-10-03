Терри не считает "Челси" претендентом на титул
Легенда "Челси" Джон Терри вычеркнул "синих" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Несмотря на то, что Грэм Поттер выиграл свой первый матч Премьер-Лиги во главе "Челси", вырвав победу 1:2 над "Кристал Пэлас" в субботу, "синие" остались в восьми очках от вершины таблицы.
Терри не верит, что "Челси" будет участвовать в чемпионской гонке, но считает, что "синие" могут побороться за другие трофеи.
"Прошло пять лет с тех пор, как мы выигрывали Премьер-Лигу. Изменится ли это в нынешнем году? Нет. Но они могут нацелиться на Кубок Англии, Кубок Лиги, Европейский кубок... Это будет тяжело", — сообщил Терри в эфире beIN Sports.
03.10.2022 09:00
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Ну в топ-4 должны попасть, а чемпик, по ходу, снова шити заберёт, если холанда не сломают
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ну собственно никто не считает, там пошёл процесс очередной перестройки, сейчас будут искать замены уходящим Зиеш, Пулишич, Канте, Жоржиньо
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в топ4 бы попасть
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