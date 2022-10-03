Терри не считает "Челси" претендентом на титул

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри вычеркнул "синих" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на то, что Грэм Поттер выиграл свой первый матч Премьер-Лиги во главе "Челси", вырвав победу 1:2 над "Кристал Пэлас" в субботу, "синие" остались в восьми очках от вершины таблицы.

Терри не верит, что "Челси" будет участвовать в чемпионской гонке, но считает, что "синие" могут побороться за другие трофеи.

"Прошло пять лет с тех пор, как мы выигрывали Премьер-Лигу. Изменится ли это в нынешнем году? Нет. Но они могут нацелиться на Кубок Англии, Кубок Лиги, Европейский кубок... Это будет тяжело", — сообщил Терри в эфире beIN Sports.


Метки Премьер-Лига, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 598

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 03.10.2022 09:58 # gucman
    Ну в топ-4 должны попасть, а чемпик, по ходу, снова шити заберёт, если холанда не сломают

    (ответить)

  2. blueswin 03.10.2022 09:09 # blueswin
    ну собственно никто не считает, там пошёл процесс очередной перестройки, сейчас будут искать замены уходящим Зиеш, Пулишич, Канте, Жоржиньо

    (ответить)

  3. meshuggah 03.10.2022 09:07 # meshuggah
    в топ4 бы попасть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: