Терри не считает "Челси" претендентом на титул

Легенда "Челси" Джон Терри вычеркнул "синих" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Несмотря на то, что Грэм Поттер выиграл свой первый матч Премьер-Лиги во главе "Челси", вырвав победу 1:2 над "Кристал Пэлас" в субботу, "синие" остались в восьми очках от вершины таблицы.



Терри не верит, что "Челси" будет участвовать в чемпионской гонке, но считает, что "синие" могут побороться за другие трофеи.



"Прошло пять лет с тех пор, как мы выигрывали Премьер-Лигу. Изменится ли это в нынешнем году? Нет. Но они могут нацелиться на Кубок Англии, Кубок Лиги, Европейский кубок... Это будет тяжело", — сообщил Терри в эфире beIN Sports.