Венгер раскритиковал трех игроков МЮ после дерби Манчестера

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал трех игроков "Манчестер Юнайтед" после поражения 6:3 от "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" потерпел крупное поражение в дерби Манчестера, проиграв первый тайм со счетом 4:0. По мнению Венгера, Диогу Далот, Джейдон Санчо и Антони просто подвели команду, провалившись на своих флангах.



"Для меня было невероятно, что в первом тайме "Манчестер Юнайтед" оборонялся так плохо на флангах".



"Далот уже на первой минуте получил желтую карточку, а Санчо и Антони не участвовали в оборонительных действиях".



"Весь первый тайм они терпели бедствие на флангах, они всегда были в беде".



"Когда они затем получали мяч, у меня было ощущение, что они чересчур одержимы соблюдением игрового плана".



"Они хотели слишком быстро пойти вперед, совершая много потерь и недостаточно владея мячом. Они не владели мячом — они просто хотели убежать в контратаку", — сообщил Венгер beIN Sport.