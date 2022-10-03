"Вулверхэмптон" хочет назначить Аморима

"Вулверхэмптон" хочет видеть своим новым главным тренером Рубена Аморима из "Спортинга".

Накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Бруну Лаже, который провел на своем посту 16 месяцев, но из 15 последних матчей в Премьер-Лиге выиграл лишь один.



По информации The Sun, в понедельник боссы клуба с "Молинью" соберутся, чтобы утвердить шорт-лист кандидатов на замену Лаже, но уже известно, что во главе их списка будет Аморим.



Рубен тренирует "Спортинг" с марта 2020, за это время выиграв чемпионат Португалии и два Кубка португальской лиги.



Однако для приглашения 37-летнего португальца "Вулверхэмптону" пришлось бы заплатить около 20 миллионов фунтов "Спортингу" в качестве компенсации.



Среди прочих кандидатов, на которых "волки" могут обратить внимание, называются Хулен Лопетеги из "Севильи", экс-тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш и Дженнаро Гаттузо из "Валенсии".