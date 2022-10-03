"Вулверхэмптон" хочет назначить Аморима

Рубен Аморим "Вулверхэмптон" хочет видеть своим новым главным тренером Рубена Аморима из "Спортинга".

Накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Бруну Лаже, который провел на своем посту 16 месяцев, но из 15 последних матчей в Премьер-Лиге выиграл лишь один.

По информации The Sun, в понедельник боссы клуба с "Молинью" соберутся, чтобы утвердить шорт-лист кандидатов на замену Лаже, но уже известно, что во главе их списка будет Аморим.

Рубен тренирует "Спортинг" с марта 2020, за это время выиграв чемпионат Португалии и два Кубка португальской лиги.

Однако для приглашения 37-летнего португальца "Вулверхэмптону" пришлось бы заплатить около 20 миллионов фунтов "Спортингу" в качестве компенсации.

Среди прочих кандидатов, на которых "волки" могут обратить внимание, называются Хулен Лопетеги из "Севильи", экс-тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш и Дженнаро Гаттузо из "Валенсии".


Метки Аморим, Вулверхэмптон, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2022 07:00

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