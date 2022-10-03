Кин: "Игрокам "Юнайтед" должно быть стыдно после 6:3"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что игрокам "красных дьяволов" должно быть стыдно из-за поражения 6:3 от "Манчестер Сити".

К дерби Манчестера "Юнайтед" подходил с серией из четырех побед кряду в Премьер-Лиге, однако "Сити" без особых проблем сокрушил набравшего ход соседа.



Кин не может найти каких-либо оправданий игрокам "Юнайтед" и считает, что этим результатом "дьяволы" перечеркнули то позитивное впечатление, которое начало складываться насчет них.



"Манчестер Сити" был великолепен. Наблюдать за "Манчестер Сити", наблюдать вживую — одно удовольствие. Это одна из лучших команд, что я когда-либо видел".



"Но это удар по "Манчестер Юнайтед". Мы их слегка хвалили в последние недели, но здесь они сделали огромный шаг назад".



"Они проиграли 4:0 "Брентфорду" и проиграли первый тайм 4:0 здесь. Их игру во втором тайме не назовешь хорошей, это никакое не утешение. Они забили несколько голов, когда игра уже была окончена".



"Манчестер Юнайтед" не может извлечь никакого позитива из этого матча. Игрокам должно быть стыдно. Нельзя проигрывать 4:0 к перерыву в дерби, это огромный позор".



"Холанд и Фоден были великолепны. Когда ты даешь им время и пространство, когда их поддерживают партнеры вроде Де Брюйне, ты напрашиваешься на беду. Они (МЮ) оказались наказаны, и это справедливо".



"Это была жестокая игра. Когда ты не в полном порядке, твой враг тебя уничтожит. Им должно быть стыдно".



"Я просто не мог представить, как ты входишь в раздевалку большой команды вроде "Манчестер Юнайтед", уступая 4:0 к перерыву".



"Наверное, это неловко. Тем не менее, они должны были привыкнуть к этому, потому что то же самое случилось против "Брентфорда".



"Их тренер со своим штабом должны хватать себя за голову, думая: "Но ведь в предыдущих четырех матчах был прогресс". Это огромный удар по ним", — сообщил Кин Sky Sports.