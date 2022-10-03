Венгер считает "Арсенал" вторым фаворитом в борьбе за титул

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "канониров" вторым фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

После восьми сыгранных матчей "Арсенал" удерживает лидерство в Премьер-Лиге, на одно очко опережая "Манчестер Сити".



По мнению Венгера, "Сити" — единственная команда, которая способна опередить "Арсенал" к финишу, и одержимость "горожан" Лигой Чемпионов может помочь "канонирам" в концовке сезона.



"Лично я считаю, что их превосходит только "Манчестер Сити". Они являются второй лучшей командой и имеют хорошие шансы выиграть Премьер-Лигу".



"На некоторой стадии "Манчестер Сити" сосредоточит огромное внимание на Лиге Чемпионов".



"Мы не знаем, что будет с "Ливерпулем", но они уже в 11 очках позади. 10 очков отставания от "Манчестер Сити" — это огромная дистанция".



"Челси" не выглядит стабильным в данный момент. Они не обрели уверенность, чтобы претендовать на победу в лиге".



"В соответствии с моей ДНК "Тоттенхэм" претендентом на титул быть не может", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.