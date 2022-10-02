Невилл: "Юнайтед" испугался "Сити"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл вынес неутешительный для "Манчестер Юнайтед" вердикт после поражения от "Манчестер Сити".

В воскресенье бывшая команда Невилла потерпела поражение 6:3 на "Этихад", причем первый тайм проиграла со счетом 4:0.



По мнению Гари, этот результат лишь напоминает, как сильно в развитии "Юнайтед" уступает своему соседу по Манчестеру.



"История этого матча такова, что в первом матче "Манчестер Юнайтед" застыл на месте. Нет сомнений, что они испугались".



"Юнайтед" многообещающим образом провел предыдущие недели. Но этот результат — напоминание, как далеко позади они находятся относительно лучшей команды в стране".



"Они очень нервничали. Они совершенно не справились с нервами в этом дерби".



"Я ожидал гораздо большего от "Юнайтед". В их игре не было складности. У них так и не пошла игра. Они суетились и нервничали с мячом", — сообщил Невилл в эфире.