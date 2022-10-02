Невилл: "Юнайтед" испугался "Сити"

Гари Невилл и Эрлинг Холанд Эксперт Sky Sports Гари Невилл вынес неутешительный для "Манчестер Юнайтед" вердикт после поражения от "Манчестер Сити".

В воскресенье бывшая команда Невилла потерпела поражение 6:3 на "Этихад", причем первый тайм проиграла со счетом 4:0.

По мнению Гари, этот результат лишь напоминает, как сильно в развитии "Юнайтед" уступает своему соседу по Манчестеру.

"История этого матча такова, что в первом матче "Манчестер Юнайтед" застыл на месте. Нет сомнений, что они испугались".

"Юнайтед" многообещающим образом провел предыдущие недели. Но этот результат — напоминание, как далеко позади они находятся относительно лучшей команды в стране".

"Они очень нервничали. Они совершенно не справились с нервами в этом дерби".

"Я ожидал гораздо большего от "Юнайтед". В их игре не было складности. У них так и не пошла игра. Они суетились и нервничали с мячом", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 340



Поиск: