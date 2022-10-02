Тен Хаг не выпустил Роналду против "Сити" "из уважения"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему не выпустил нападающего Криштиану Роналду против "Манчестер Сити".

К удивлению для многих, Роналду не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги. Криштиану не вышел даже на замену, хотя "красным дьяволам" нужно было забивать — и не раз.



После поражения со счетом 6:3 Тен Хаг дал понять, что просто не хотел привлекать титулованного португальца к участию в этом позорном для "Юнайтед" матче.



"Я так поступил из уважения к Криштиану, к его большой карьере", — приводит слова Тен Хага Evening Standard.