Тен Хаг не выпустил Роналду против "Сити" "из уважения"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему не выпустил нападающего Криштиану Роналду против "Манчестер Сити".
К удивлению для многих, Роналду не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги. Криштиану не вышел даже на замену, хотя "красным дьяволам" нужно было забивать — и не раз.
После поражения со счетом 6:3 Тен Хаг дал понять, что просто не хотел привлекать титулованного португальца к участию в этом позорном для "Юнайтед" матче.
"Я так поступил из уважения к Криштиану, к его большой карьере", — приводит слова Тен Хага Evening Standard.
02.10.2022 22:00
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