Результативность Холанда "устрашает" Гвардиолу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его устрашает результативность нападающего Эрлинга Холанда.

Воскресное дерби против "Манчестер Юнайтед" стало третьим подряд матчем Премьер-Лиги, в котором Холанд оформил хет-трик. При этом Эрлинг записал на себя еще две результативных передачи.



Таким образом, Холанд наколотил уже 17 мячей за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, и после победы со счетом 6:3 Гвардиола от души похвалил норвежского бомбардира.



"Его результативность говорит сама за себя. Он делал это и до перехода сюда. Это не так, что у нас он играет особенным образом. Мы всегда стараемся помогать ему. У нас есть это невероятное ощущение, что он всегда голоден и рвется в бой. Его показатели устрашают, честно".



"Конечно, мастерство партнеров вокруг помогает ему забивать голы. Но я ничуть не учил его тому, что он делает. Он обладает невероятными инстинктами, когда врывается в штрафную и идет на мяч, и это у него от своих мамы и папы. Он родился с этим, и мы лишь помогаем ему забивать больше голов".



"То, что Эрлинг сделал сегодня, он делал в Норвегии, Австрии и Германии. Такова реальность. Он пришел сюда и осознал: "О, эти парни, мои партнеры, бегают как звери, и я тоже должен делать это".



"В последнее время он активно участвует в игре, и мне нравится это. Он говорил: "Я предпочитаю дотронуться до мяча пять раз и забить пять голов". Мне это не нравится — я хочу, чтобы он больше и больше касался мяча. Я рад, что он стал больше участвовать в игре, но не забывайте, что его главный талант — отправлять мяч в сетку", — цитирует Гвардиолу The Independent.