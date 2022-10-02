"Вулверхэмптон" уволил Бруну Лаже
"Вулверхэмптон" принял решение уволить своего главного тренера Бруну Лаже после неудачного старта сезона.
Провалив концовке прошлого сезона, "Вулверхэмптон" неважно начал и новую кампанию. "Волки" одержали лишь одну победу в 15 последних матчах Премьер-Лиги и после поражения 2:0 от "Вест Хэма" накануне опустились в зону вылета.
При этом минувшим летом клуб с "Молинью" инвестировал 100 миллионов фунтов в укрепление состава, покупкой Матеуша Нунеша у "Спортинга" за 42.2 млн. фунтов обновив свой трансферный рекорд.
По слухам, Лаже вызывал разочарование не только у боссов и болельщиков "Вулверхэмптона", но и у своих игроков, недовольных тренерскими методами 46-летнего португальца, чей уход, как сообщает Sky Sports, будет официально подтвержден в ближайшее время.
Добавим, Лаже возглавил "волков" 16 месяцев назад, сменив на тренерском мостике Нуну Эшпириту Санту, и в прошлом сезоне занял 10-е место.
02.10.2022 19:00
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Зовите Маура.
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Ну облажался. Или налажал. Уволен.
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Как обычно всё против нас складывается. Но мы Гегемонси и мы справимся, всегда справлялись.
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Уе6ки опять перед матчем с Челси, будут на подьеме после смены тренера, ну что за невезение((
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