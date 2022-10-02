"Вулверхэмптон" уволил Бруну Лаже

Бруну Лаже "Вулверхэмптон" принял решение уволить своего главного тренера Бруну Лаже после неудачного старта сезона.

Провалив концовке прошлого сезона, "Вулверхэмптон" неважно начал и новую кампанию. "Волки" одержали лишь одну победу в 15 последних матчах Премьер-Лиги и после поражения 2:0 от "Вест Хэма" накануне опустились в зону вылета.

При этом минувшим летом клуб с "Молинью" инвестировал 100 миллионов фунтов в укрепление состава, покупкой Матеуша Нунеша у "Спортинга" за 42.2 млн. фунтов обновив свой трансферный рекорд.

По слухам, Лаже вызывал разочарование не только у боссов и болельщиков "Вулверхэмптона", но и у своих игроков, недовольных тренерскими методами 46-летнего португальца, чей уход, как сообщает Sky Sports, будет официально подтвержден в ближайшее время.

Добавим, Лаже возглавил "волков" 16 месяцев назад, сменив на тренерском мостике Нуну Эшпириту Санту, и в прошлом сезоне занял 10-е место.


Метки Вулверхэмптон, Лаже, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 02.10.2022 19:54 # brown-ale
    Зовите Маура.

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  2. high-malvern 02.10.2022 19:22 # high-malvern
    Ну облажался. Или налажал. Уволен.

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  3. jirrort 02.10.2022 19:19 # jirrort
    Как обычно всё против нас складывается. Но мы Гегемонси и мы справимся, всегда справлялись.

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  4. cristean2 02.10.2022 19:12 # cristean2
    Уе6ки опять перед матчем с Челси, будут на подьеме после смены тренера, ну что за невезение((

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