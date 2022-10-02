Фабрегас сравнил Эдегора с собой

Бывший полузащитник "Арсенала" Сеск Фабрегас признался, что видит себя в капитане "канониров" Мартине Эдегоре.

В этом сезоне 23-летний Эдегор является не только ключевым игроком, но и лидером "Арсенала", который продолжает удерживать первое место в Премьер-Лиге.



Фабрегас восхищается игровыми и лидерскими качествами Мартина, сравнивая того с собой.



"Мне очень нравится его стиль, мне нравится его интеллект и то, как он перемещается и всегда находит свободное пространство, где ты и можешь сделать разницу в футболе в эти дни".



"Он очень хитер и обладает хорошим чутьем насчет результативного паса. Также он берет на себя большую ответственность — он в 15 лет дебютировал за сборную Норвегии, где теперь является капитаном, он очень молодой капитан "Арсенала", и он очень хорошо с этим справляется".



"Я очень рад за него, он слегка напоминает мне меня, принявшего повязку в 21 год. Это непросто, это очень большой клуб, где каждый хочет хороших результатов и ожидает хорошей игры от него", — сообщил Фабрегас BT Sport.