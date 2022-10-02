Тен Хаг указал Ван де Беку на дверь

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Донни Ван де Беку, что не нуждается в услугах полузащитника.

Два года назад "Юнайтед" приобрел Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, однако Донни так и не заиграл на "Олд Траффорд", и даже аренда в "Эвертоне" во второй половине прошлого сезона не помогла ему взбодриться.



В свое время Ван де Беку довелось поработать с Тен Хагом в "Аяксе", поэтому многие ожидания преображения Донни после смены главного тренера в "Юнайтед", но чуда не произошло.



В этом сезоне Ван де Бек остается глубоким резервистом, отметившись лишь тремя поздними появлениями на замену, и Daily Express сообщает, что накануне дерби против "Манчестер Сити" 25-летнему голландцу было указано на дверь.



Таким образом, ближайшие три месяца Ван де Бек сможет посвятить поискам нового для себя пристанища.