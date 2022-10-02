Тен Хаг указал Ван де Беку на дверь

Донни Ван де Бек Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Донни Ван де Беку, что не нуждается в услугах полузащитника.

Два года назад "Юнайтед" приобрел Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, однако Донни так и не заиграл на "Олд Траффорд", и даже аренда в "Эвертоне" во второй половине прошлого сезона не помогла ему взбодриться.

В свое время Ван де Беку довелось поработать с Тен Хагом в "Аяксе", поэтому многие ожидания преображения Донни после смены главного тренера в "Юнайтед", но чуда не произошло.

В этом сезоне Ван де Бек остается глубоким резервистом, отметившись лишь тремя поздними появлениями на замену, и Daily Express сообщает, что накануне дерби против "Манчестер Сити" 25-летнему голландцу было указано на дверь.

Таким образом, ближайшие три месяца Ван де Бек сможет посвятить поискам нового для себя пристанища.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 02.10.2022 16:49 # whitecolor
    Гридчину тоже на дверь указали

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  2. empry 02.10.2022 16:03 # empry
    Какой ужас. Еще один пример, как бездарный менеджмент МЮ портит игрокам карьеры. Обидно за пацана. В таком возрасте получить подобный опыт. А мог бы продолжать прогрессировать в "Аяксе"

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