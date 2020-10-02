Оуэн: "Трент — одна из наибольших слабостей "Ливерпуля"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн назвал защитника Трента Александер-Арнольда слабым звеном в игре "красных".
В этом сезоне Александер-Арнольд дает немало поводов для критики, когда дело доходит до его игры в обороне, и ничья 3:3 с "Брайтоном" накануне не стала исключением.
Оуэну кажется, что соперники "Ливерпуля" уже раскусили уязвимость Трента при оборонительных действиях и теперь активно этим пользуются.
"Большинство команд, играющих против "Ливерпуля", рассматривают Трента одной из главных атакующих угроз, которые им нужно остановить. Но таким же образом они видят в нем свою лучшую возможность преодолеть оборону "Ливерпуля".
"Джордан Хендерсон привык страховать его, но иногда Джордан не играет, и в определенных матчах это становится причиной для беспокойства. Одно из сильнейших качеств "Ливерпуля" также может быть одной из их наибольших слабостей", — цитирует Оуэна Daily Mail.
02.10.2022 15:00
Просмотров: 227
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в первом голе копия Жеррарда в лучшие годы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий