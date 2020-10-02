Оуэн: "Трент — одна из наибольших слабостей "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн назвал защитника Трента Александер-Арнольда слабым звеном в игре "красных".

В этом сезоне Александер-Арнольд дает немало поводов для критики, когда дело доходит до его игры в обороне, и ничья 3:3 с "Брайтоном" накануне не стала исключением.

Оуэну кажется, что соперники "Ливерпуля" уже раскусили уязвимость Трента при оборонительных действиях и теперь активно этим пользуются.

"Большинство команд, играющих против "Ливерпуля", рассматривают Трента одной из главных атакующих угроз, которые им нужно остановить. Но таким же образом они видят в нем свою лучшую возможность преодолеть оборону "Ливерпуля".

"Джордан Хендерсон привык страховать его, но иногда Джордан не играет, и в определенных матчах это становится причиной для беспокойства. Одно из сильнейших качеств "Ливерпуля" также может быть одной из их наибольших слабостей", — цитирует Оуэна Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Оуэн

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 15:00

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