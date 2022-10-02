Гвардиола предупредил Тен Хага насчет результатов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своего коллегу Эрика Тен Хага, что тот не продержится долго в "Манчестер Юнайтед", если не будет добиваться хороших результатов.

Тен Хаг трудился тренером резервной команды "Баварии", когда Гвардиола возглавлял мюнхенцев, поэтому Хосеп прекрасно знаком с Эриком, который будет противостоять ему в дерби Манчестера в воскресенье.



Гвардиола высоко оценивает работу Тен Хага в "Аяксе", но спешит предостеречь коллегу насчет "Юнайтед".



"Я очень восхищаюсь Эриком. Его работа в Голландии, особенно в последнее время в "Аяксе", является невероятным примером для Европы".



"Однако он знает, что здесь это будет зависеть от результатов. Я до сих пор здесь, потому что мы побеждали в прошлом, иначе меня бы не было здесь".



"Результаты дают тебе время, чтобы создать то, что ты хочешь, однако я придерживаюсь хорошего мнения насчет "Юнайтед". Раз они решили выкупить Эрика, значит они верят, что он тот самый", — цитирует Гвардиолу BBC.