Гвардиола предупредил Тен Хага насчет результатов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своего коллегу Эрика Тен Хага, что тот не продержится долго в "Манчестер Юнайтед", если не будет добиваться хороших результатов.
Тен Хаг трудился тренером резервной команды "Баварии", когда Гвардиола возглавлял мюнхенцев, поэтому Хосеп прекрасно знаком с Эриком, который будет противостоять ему в дерби Манчестера в воскресенье.
Гвардиола высоко оценивает работу Тен Хага в "Аяксе", но спешит предостеречь коллегу насчет "Юнайтед".
"Я очень восхищаюсь Эриком. Его работа в Голландии, особенно в последнее время в "Аяксе", является невероятным примером для Европы".
"Однако он знает, что здесь это будет зависеть от результатов. Я до сих пор здесь, потому что мы побеждали в прошлом, иначе меня бы не было здесь".
"Результаты дают тебе время, чтобы создать то, что ты хочешь, однако я придерживаюсь хорошего мнения насчет "Юнайтед". Раз они решили выкупить Эрика, значит они верят, что он тот самый", — цитирует Гвардиолу BBC.
02.10.2022 14:00
Просмотров: 589
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
А его кто-то о чём-то спрашивал? Тоже мне иксперд.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий